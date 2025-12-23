Hoa Sen Group muốn thành lập công ty sản xuất sắt, thép tại Hải Phòng

Ảnh minh họa

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, MCK: HSG) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) công bố thông tin về việc thành lập công ty con.

Theo đó, Hoa Sen Group đã thông qua Nghị quyết số 54/NQ/HĐQT/2025 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hải Phòng.

Cụ thể, Hoa Sen Hải Phòng dự kiến có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do HSG sở hữu 100% vốn. Địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN21-01, Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là sản xuất sắt, thép, gang.

HĐQT Hoa Sen Group cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huy chức danh Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Hoa Sen Hải Phòng; ông Nguyễn Tấn Hòa giữ chức Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Hoa Sen Hải Phòng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền cũng được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Hoa Sen Hải Phòng.

Trước đó, ngày 11/11/2025, HĐQT HSG đã thông qua Nghị quyết số 48/NQ/HĐQT/2025 về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty CP Hoa Sen Home có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Ngành nghề chính là bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

HĐQT Hoa Sen Group cử ông Lê Phước Vũ- Chủ tịch HĐQT HSG, làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của HSG tại thời điểm thành lập và các lần góp vốn tiếp theo tại Hoa Sen Home.

Tỷ lệ sở hữu сủa Hoa Sen Group tại Hoa Sen Home dự kiến như sau:

Nguồn: HSG

Ngày 8/12/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025-2026.

Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/3/2026, tại Hội trường Thống nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Đại hội sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tập đoàn niên độ tài chính (NĐTC) 2024-2025 đã kiểm toán; Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2023 - 2024; Tỷ lệ trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2024-2025; Phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2024 – 2025; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2025-2026; Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu; Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển;...