Theo ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Công ty Chứng khoán Yuanta - theo thông lệ, khi thị trường tăng mạnh thì nhà đầu tư nên bán chốt lời cổ phiếu. Tuy nhiên, cần thăm dò thị trường để có quyết định chính xác và hiệu quả nhất, do đó thời điểm này không nên chốt lời hết.

“ Tôi cho rằng nhà đầu tư chỉ nên chốt 20–30% nếu cổ phiếu đã tăng nhanh, đồng thời giữ phần còn lại chạy theo xu hướng và không nên mua đuổi khi giá đã quá cao, mà nên chờ nhịp rung lắc trong 1 - 2 phiên.

Trong quá trình mua, nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu có nền tảng tốt, định giá tốt và chưa tăng mạnh, đặc biệt là có dòng tiền tổ chức. Nên tuyệt đối tránh ký quỹ toàn bộ (full margin), cũng tránh mua cổ phiếu đã tăng nóng 30 - 40% trong 2 - 3 tuần vì đây là lúc có thể những mã này điều chỉnh đi xuống. Trong trường hợp dùng margin, nhà đầu tư nên giảm về mức an toàn ”, ông Quang tư vấn.

Ông Quang cũng khuyến cáo, nếu là nhà đầu tư lớn, nên cân nhắc chia nhỏ ra để đầu tư nhằm vừa đảm bảo an toàn, vừa có lãi.

“ Ví dụ nên đầu tư 40 - 45% vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán; 25 - 30% cho chứng khoán bất động sản có chọn lọc và đầu tư công; 15 - 20% bất động sản khu công nghiệp và cổ phiếu bán lẻ. Cuối cùng là nên giữ lại 10% tiền mặt để chờ thị trường rung lắc ”, ông Quang nói thêm.

Chứng khoán tăng mạnh, sắp chạm đỉnh lịch sử: Nên mua hay chốt lời cổ phiếu? (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) lại cho rằng sau hai phiên thị trường tăng mạnh thì nhà đầu tư nên ưu tiên mở thêm vị thế mua mới, gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ. Tuy vậy, điểm mua cần lựa chọn thời điểm khi thị trường chung có nhịp rung lắc ở vùng hỗ trợ quanh mốc 1.730 điểm để có biên an toàn hơn.

Còn Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đang tăng "nóng".

" Chỉ số VN-Index ghi nhận đà tăng ấn tượng với sự dẫn dắt ở nhóm cổ phiếu Vingroup và nhóm ngân hàng. Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân từng phần.

Mặt khác, cần hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đang tăng nóng mà nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu mới bắt đầu bật tăng sau khi tạo nền tích lũy hoặc các cổ phiếu đang hồi phục trở lại từ những vùng giá chiết khấu sâu, với một số nhóm ngành đáng lưu ý là chứng khoán và ngân hàng ", báo cáo phân tích của VCBS nêu.

Thị trường những phiên tới thế nào?

Nhận định về chứng khoán những ngày tới, Công ty chứng khoán SHS cho biết, thị trường có diễn biến tích cực hơn.

“ Với động lực tích cực của nhóm ngân hàng, VN-Index vượt lên vùng kháng cự và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Chỉ số hướng đến kiểm tra lại vùng giá quanh 1.770 điểm, tương ứng mức cao nhất ngày 9/12/2025 cũng như đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất ngày 14/10/2025 và 9/12/2025.

Sau giai đoạn thanh khoản thấp với ít cơ hội, thị trường đã có diễn biến tích cực hơn, mở ra nhiều cơ hội giao dịch, đầu tư dựa trên kỳ vọng, ước tính kết quả kinh doanh quý IV/2025 và triển vọng 2026 ”, SHS nêu.

Cũng theo các chuyên gia chứng khoán, thống kê lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán thường ghi nhận nhịp tăng mạnh trong tuần cận kề kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, và năm nay kịch bản này đang tiếp tục được tái hiện. Càng tiến sát ngày lễ, VN-Index càng tăng tốc rõ rệt, bứt phá.

Thanh khoản toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm qua 22/12 cũng được đẩy lên vùng cao, với giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vào thị trường đã trở nên quyết đoán hơn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Việt Quang nhận xét: Phiên giao dịch đầu tuần đã ghi nhận dòng tiền lớn quay lại, đặc biệt là dòng tiền của các tổ chức. Việc này đã kéo theo thanh khoản tăng. Ngoài ra, các mã trụ (ngân hàng, VN30) kéo chỉ số tăng, đo là dấu hiệu dòng tiền trong đầu tư tài chính quay lại, không phải tiền đầu cơ.

" Với dòng lãi suất thấp sẽ không có cú sốc chính sách, đồng thời câu chuyện đầu tư công, tín dụng, bất động sản phục hồi. Đây là những tín hiệu tốt khiến chứng khoán đầu tuần tăng và có thể tăng trong những phiên tới ”, ông Quang dự báo.