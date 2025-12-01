Phát Đạt tiếp tục phân phối 1,7 triệu cổ phiếu ESOP còn lại

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) vừa thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2025 và phương án xử lý cổ phiếu chưa được phân phối hết.



Kết thúc thời gian nộp tiền, mới có 16,27 trong tổng số 18 triệu cổ phiếu được cán bộ nhân viên đăng ký và nộp tiền mua. Còn 1,72 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được tiếp tục phân bổ cho 13 người, mỗi người được phân bổ 50.000 đến 200.000 cổ phiếu.

Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền trong ngày 23/12/2025. Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Theo công bố trước đó, mục đích đợt phát hành cổ phiếu nhằm ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực và đóng góp tích cực của người lao động trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024; đồng thời tạo động lực gắn kết làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao cho người lao động khi tham gia chương trình ESOP 2025.

Chương trình cũng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, Phát Đạt sẽ thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.

Trong diễn biến khác, Phát Đạt đã công bố quyết định của HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên kết.

Theo đó, HĐQT Phát Đạt thông qua chủ trương hợp tác với đối tác khác để góp vón thành lập công ty liên kết của doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến thành lập là Công ty CP Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside có vốn điều lệ hơn 845,1 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của Phát Đạt là 35% vốn điều lệ của công ty liên kết, tương đương gần 296 tỷ đồng.

PDR cũng thông qua việc cử ông Trương Ngọc Dũng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn gốp của doanh nghiệp tại Công ty Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside.

Ngược lại, HĐQT PDR thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của doanh nghiệp trị giá gần 21,5 tỷ đồng, tương ứng 0,01% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (Thuận An 1) cho cá nhân khác.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Phát Đạt sẽ giảm sở hữu tại Thuận An 1 về 19,99% vốn. Do đó, Thuận An 1 không còn là công ty liên kết của Phát Đạt.