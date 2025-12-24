Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/12/2025

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SD3 Công ty cổ phần Sông Đà 3 : Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu SD3 (ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2016) từ ngày 31/12/2025 sang ngày 31/12/2026 (điều chỉnh lần 12).

GDT Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành : Ngày 08/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 22/01/2026.

BSA Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn : Ngày 31/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 (phần còn lại) năm 2024, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 16/01/2026.

DSN Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen : Ngày 14/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 24% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 11/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

UNI CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tổng hợp Nhân Nghĩa đã mua 446.236 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 9.298.081 CP (tỷ lệ 21,82%). Giao dịch diễn ra trong ngày 01/12/2025.

CJC CTCP Cơ điện Miền Trung : Ủy viên HĐQT Dương Quốc Tuấn đăng ký mua 800.000 CP và đã mua 481.940 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 481.940 CP (tỷ lệ 6,02%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là thay đổi thời điểm đầu tư. Giao dịch diễn ra từ 02/12/2025 đến 16/12/2025.

ECI Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI : Ông Trần Bảo Nguyên đã mua 80.000 CP, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 165.000 CP (tỷ lệ 9,38%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 12/12/2025.

BCA CTCP B.C.H : Tổ chức Công ty Cổ phần Thương Mại Thái Hưng đã mua 3.092.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 7.176.700 CP (tỷ lệ 14,35%). Giao dịch diễn ra trong ngày 17/12/2025.

BCA CTCP B.C.H : Trưởng Ban kiểm soát Lê Thanh Tuấn đã bán 713.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra từ 16/12/2025 đến 22/12/2025.

NDT Tổng CTCP Dệt May Nam Định : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Miêng đã bán 305.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 45.860 CP (tỷ lệ 0,29%). Giao dịch diễn ra từ 10/12/2025 đến 19/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PAC - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam : Công đoàn Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đăng ký bán 40.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/01/2026.

GEE - Công ty Cổ phần Điện lực Gelex : Công ty Cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C đăng ký bán 130.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 29/12/2025 đến 27/01/2026.

