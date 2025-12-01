MWG bứt phá ngày cuối năm, VN-Index cũng không kém cạnh: Lãnh đạo công ty khó được ESOP lớn?

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cổ đông CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Điểm đáng chú ý trong phương án ESOP năm nay là, ngoài điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ phát hành còn gắn trực tiếp với tương quan tăng trưởng giữa giá cổ phiếu MWG và VN-Index.

Theo BCTC quý III/2025, lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.989 tỷ đồng, vượt mục tiêu lợi nhuận 4.850 tỷ đồng đề ra từ đầu năm. Với kết quả này, việc triển khai ESOP năm 2025 gần như là chắc chắn.

Vấn đề còn lại nằm ở tỷ lệ ESOP mà ban lãnh đạo sẽ được nhận .

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tỷ lệ ESOP tối thiểu được xác định là 0,5% số cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ có thể được nâng lên nếu cổ phiếu MWG có mức tăng trưởng tốt hơn diễn biến của VN-Index với biên độ ít nhất 5%.

Cụ thể, có hai kịch bản được đặt ra. Thứ nhất, trong trường hợp MWG hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận nhưng mức tăng giá cổ phiếu MWG trong năm 2025 thấp hơn VN-Index cộng thêm 5%, tỷ lệ ESOP tối đa chỉ dừng ở mức 0,5%.

Thứ hai, nếu MWG không chỉ vượt kế hoạch lợi nhuận mà cổ phiếu MWG còn tăng trưởng bằng hoặc cao hơn VN-Index + 5%, ban lãnh đạo sẽ được thưởng thêm ESOP với tỷ lệ không vượt quá 0,5%, qua đó nâng tổng tỷ lệ ESOP tối đa lên 1%.

MWG cũng lưu ý rằng mức tăng trưởng của cổ phiếu MWG và VN-Index trong năm 2025 được tính theo giá đóng cửa bình quân của toàn bộ các phiên giao dịch, so với mức bình quân của năm 2024, chứ không dựa trên giá tại một thời điểm cụ thể.

Thống kê theo giá đóng cửa, từ đầu năm đến hết phiên 23/12/2025, thị giá bình quân của cổ phiếu MWG tăng khoảng 18% so với mức bình quân của năm 2024. Trong khi đó, điểm số bình quân của VN-Index trong năm 2025 cũng ghi nhận mức tăng khoảng 17% so với năm trước.

Với mức chênh lệch hiện tại chỉ vào khoảng 1 điểm phần trăm, nếu cổ phiếu MWG không có thêm một nhịp bứt phá mạnh trong những phiên cuối năm và tương quan này được giữ nguyên đến hết năm 2025, ban lãnh đạo MWG nhiều khả năng chỉ được nhận ESOP ở mức 0,5%, tương ứng hơn 7,3 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, chỉ khi cổ phiếu MWG tăng tốc rõ rệt trong giai đoạn cuối năm, vượt đủ khoảng cách so với VN-Index theo yêu cầu, tỷ lệ ESOP năm 2025 mà ban lãnh đạo nhận về mới có thể đạt mức trần 1%, tương ứng gần 14,7 triệu cổ phiếu.

MWG vốn nổi tiếng với chính sách ESOP hấp dẫn. Giá phát hành ESOP luôn được giữ ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với thị giá trên sàn (87.500 đồng/cp chốt phiên 23/12/2025). Điều này đồng nghĩa với việc các nhân sự được hưởng ESOP chỉ cần bỏ ra một khoản tiền tương đối nhỏ để sở hữu lượng cổ phiếu có giá trị thị trường lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đối tượng phát hành ESOP của MWG bao gồm các cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPIs), có đóng góp quan trọng giúp công ty mẹ và các công ty con hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, theo danh sách và tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.