“Cầm vàng lại để vàng rơi”, PYN Elite lỡ “chuyến tàu” cổ phiếu STB

Ngày 09/12/2025, quỹ đầu tư đến từ Phần Lan – PYN Elite Fund đã bán ra 4 triệu cổ phiếu STB ngay ở vùng giá thấp nhất trong khoảng 4 tháng, trước khi cổ phiếu bước vào nhịp tăng mạnh.

Sau giao dịch, PYN Elite không còn là cổ đông lớn của Sacombank khi tỷ lệ sở hữu giảm từ 5.07% (95.7 triệu cp) xuống 4.86% (91.7 triệu cp).

Động thái rời “ghế” cổ đông lớn của PYN Elite nhiều khả năng phản ánh quyết định cắt lỗ trong bối cảnh hiệu suất quỹ suy giảm mạnh. Theo công bố, trong tháng 11/2025, PYN Elite Fund ghi nhận mức giảm hiệu suất 5.78%, sâu nhất kể từ tháng 4/2024.

PYN Elite cho biết hiệu suất của quỹ “sa sút” nhất trong gần hai năm, chủ yếu đến từ diễn biến của cổ phiếu Sacombank – mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư với 17.2% nhưng giảm tới 12.4% trong tháng 11.

Quỹ lý giải, việc hoãn đấu giá phần vốn góp của VAMC sang nửa đầu năm 2026 đã gây thất vọng cho nhà đầu tư, làm chậm kỳ vọng về tiến trình tái cơ cấu của Sacombank. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã sử dụng khoản thu hồi nợ xấu bất thường để tăng trích lập dự phòng nhằm củng cố bảng cân đối tài chính. Dù điều này tích cực về dài hạn, quyết định này khiến lợi nhuận ngắn hạn không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư.

Chỉ 3 phiên sau khi PYN Elite bán ra, cổ phiếu STB bắt đầu nhịp tăng tốc mạnh. Trong giai đoạn 15–23/12, mã này tăng 7 phiên liên tiếp, với mức tăng lũy kế hơn 21.7%, trong đó có 2 phiên tăng trần vào ngày 22 và 23/12.

Diễn biến này cho thấy thời điểm thoái vốn của PYN Elite rơi đúng vào vùng đáy ngắn hạn của cổ phiếu. So với mức giá đóng cửa 48,550 đồng/cp tại phiên 09/12 – thời điểm quỹ bán ra 4 triệu cp STB – ước tính PYN Elite đã bỏ lỡ khoảng 15% mức sinh lời trong nhịp hồi phục vừa qua, tương đương khoảng 7,400 đồng/cp. Tính theo khối lượng đã bán, PYN Elite đã để vụt xấp xỉ 29 tỷ đồng lợi nhuận tiềm năng.

Đặt trong tương quan với mức lãi 21.79% của toàn bộ danh mục đầu tư mà PYN Elite đạt được trong năm 2024, phần lợi nhuận bị bỏ lỡ từ nhịp tăng của cổ phiếu STB có quy mô tương đương hơn một nửa mức sinh lời của cả năm, nếu quỹ không “bán đáy” mã này.

Ở một diễn biến gây chú ý, ngày 23/12, Sacombank công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ vị trí này kể từ cùng ngày. Ông Nhung tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Cùng ngày, Sacombank cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Trước khi gia nhập Sacombank, bà Kiều Anh từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy là gương mặt quen thuộc trong ngành ngân hàng với cương vị Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HOSE: LPB). Cùng ngày ông Thụy nhận nhiệm vụ tại Sacombank, LPBank đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy và Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thùy (em trai ông Nguyễn Đức Thụy).

ĐHĐCĐ LPBank đồng thời bầu ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12/2025 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028.

Ông Nguyễn Đức Thụy được đánh giá là người để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại LPBank, đặc biệt với việc đổi tên và tái định vị thương hiệu thành Ngân hàng Lộc Phát.

Sau khi “thay áo”, kết quả kinh doanh của LPBank ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 hơn 3,300 tỷ đồng, mức cao kỷ lục theo quý, và tiếp tục duy trì nền lợi nhuận cao trong các năm tiếp theo.

Không chỉ là những con số nghìn tỷ hay các thương vụ M&A đình đám, hành trình của ông Nguyễn Đức Thụy tại các doanh nghiệp từ Thaiholdings đến LPBank, Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Hưng Thịnh còn mang một dấu ấn đặc biệt: Sự thay đổi triệt để về nhận diện thương hiệu song hành cùng những cú “lội ngược dòng” ngoạn mục về tài chính.