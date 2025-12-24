Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một "đại gia" dầu khí ước doanh thu 2025 cao kỷ lục

Kết thúc 2025, doanh nghiệp đã vượt khoảng 42% kế hoạch doanh thu và vượt tới 90% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã: PVS) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 2025 và kế hoạch 2026.

Theo đó, PTSC ước doanh thu hợp nhất đạt 32.000 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng tăng 35% so với cùng kỳ và vượt 107% kế hoạch cả năm. Đồng thời, đây cũng là mức doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.480 tỷ đồng, giảm gần 5% so với năm 2024. Như vậy, kết thúc 2025, doanh nghiệp đã vượt khoảng 42% kế hoạch doanh thu và vượt tới 90% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính riêng quý 4/2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của PVS ước đạt 263 tỷ đồng, giảm mạnh gần 69% so với quý 4/2024.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận định tăng trưởng doanh thu mạnh năm 2025 của PVS chủ yếu đến từ sự bứt phá của mảng M&C, nhờ ghi nhận tiến độ tại dự án Lô B, Lạc Đà Vàng và các gói EPCI điện gió ngoài khơi trọng điểm. Tuy nhiên, Vietcap cho biết mức giảm lợi nhuận so với cùng kỳ đến từ cách ước tính chi phí mang tính thận trọng của PVS.

Đối với năm 2026, PVS đặt kế hoạch doanh thu 33.000 tỷ đồng (+3% so với kết quả sơ bộ 2025) và LNTT 1.300 tỷ đồng (-14% so với kết quả sơ bộ 2025). Đáng chú ý, mục tiêu doanh thu năm 2026 cao hơn 36% so với kế hoạch trước đó là 24.300 tỷ đồng công bố vào tháng 10/2025, qua đó khẳng định khả năng đảm bảo khối lượng công việc dồi dào cho năm 2026.

Trước đó, trong giai đoạn 2022–2025, PVS liên tục vượt kế hoạch, với doanh thu và lợi nhuận thực tế cao hơn kế hoạch trung bình lần lượt 52% và 70%.

Trong một diễn biến liên quan, ﻿mới đây, PVS đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tàu PTSC TITAN, đánh dấu việc bổ sung thêm phương tiện mới vào đội tàu dịch vụ dầu khí. Việc đưa tàu PTSC TITAN vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực và tính đồng bộ của đội tàu chuyên dụng hiện có.

PTSC TITAN là tàu dịch vụ dầu khí đa năng (AHTS), được trang bị hệ thống định vị động học DP2, lực kéo hơn 50 tấn và thuộc nhóm tàu có quy mô lớn trong đội tàu dịch vụ của PTSC.

Trên thị trường, ﻿cổ phiếu PVS đang giao dịch quanh mốc 33.900 đồng/cp, tương ứng vùng giá cao nhất trong vòng 4 tháng. Vốn hóa đạt gần 17.300 tỷ đồng.

