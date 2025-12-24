Địa ốc Hoàng Quân bị nhắc nhở liên quan việc công bố thông tin

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản gửi Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân, MCK; HQC) nhắc nhở công ty chưa thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Cụ thể, ngày 4/12/2025, HoSE có công văn yêu cầu Hoàng Quân rà soát việc thực hiện công bố thông tin Bản án số 623/2025/DS-PT ngày 05/6/2025 của Tòa án nhân dân TP.HCM theo quy định.

Đến ngày 18/12/2025, HoSE nhận được công văn số 139/2025/CV-HQC ngày 27/6/2025 của Công ty thực hiện công bố thông tin bản án dân sự phúc thẩm.

Theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, khi nhận được bản ản, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty,...

Vì vậy, HoSE nhắc nhở Địa ốc Hoàng Quân tuân thủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, HQC đã thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Cụ thể, Địa ốc Hoàng Quân thông dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi tổng cộng 500 tỷ đồng nợ phải trả (giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu).

Tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HQC. Đáng nói, mức giá này đang cao hơn thị giá cổ phiếu HQC. Thời gian thực hiện trong năm 2025 – 2026, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu hoàn tất, HQC sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 6.266 tỷ đồng.

HQC công khai danh sách hoán đổi nợ gồm 4 bên là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX, sàn HoSE) sẽ hoán đổi 212 tỷ đồng nợ lấy 21,2 triệu cổ phiếu HQC. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC sẽ hoán đổi 19 tỷ đồng, lấy 1,9 triệu cổ phiếu.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC sẽ hoán đổi 236 tỷ đồng lấy 23,6 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 11,76% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, vợ ông Trương Anh Tuấn sẽ hoán đổi 33 tỷ đồng lấy 3,3 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 0,53% vốn.

Nếu hoán đổi thành công, 4 chủ nợ nói trên sẽ sở hữu tổng cộng 15,96% vốn điều lệ HQC sau đợt phát hành.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân mang về doanh thu thuần gần 51 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 18,1 tỷ đồng, giảm 32%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân giảm nhẹ 2,3% so với đầu năm, xuống còn gần 9.872 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.843,9 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.410,6 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 2.350 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.460,1 tỷ đồng, giảm 5,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.697 tỷ đồng.