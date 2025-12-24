Nhà sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' góp thêm vốn công ty con để hợp tác với 'ông lớn' Trung Quốc

Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (YeaH1, MCK: YEG) đã có công bố thông tin bất ngờ liên quan đến việc góp thêm vốn vào công ty con.

Cụ thể, ngày 23/12/2025, HĐQT YeaH1 đã ban hành Nghị quyết số 415 /2025/NQ/HĐQT/YEG, thông qua chủ trương góp thêm vốn vào Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Mango+ (MangoPlus, hiện tại là công ty con trực tiếp của YeaH1).

Số vốn góp thêm là hơn 43,2 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của MangoPlus lên hơn 43,7 tỷ đồng. YeaH1 tiếp tục là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của MangoPlus.

Ảnh minh họa

Theo giới thiệu, MangoPlus sẽ đóng vai trò là đơn vị độc quyền tiếp nhận, khai thác và Việt hóa các định dạng (format) giải trí hàng đầu thế giới thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác nội dung lớn trong khu vực. Đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược dài hạn giữa Tập đoàn YeaH1 và Mango TV - đơn vị sáng tạo nội dung hàng đầu của Trung Quốc.

Theo hợp tác này, MangoPlus nắm giữ độc quyền khai thác kho tàng IP Format (Sở hữu trí tuệ) từ đối tác quốc tế.

Trước đó, ngày 15/12/2025, HĐQT YeaH1 đã ban hành Nghị quyết số 408 /2025/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (Sony Music HK) tại công ty con là Công ty CP 1Label, đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai.

Dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, 1 Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của YeaH1.

Trong một diễn biến khác, HĐQT YeaH1 đã có Nghị quyết thông qua việc giải thể công ty con Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi Số, trong đó YeaH1 nắm giữ phần vốn góp tương ứng 51% vốn điều lệ.

Cụ thể, thời gian dự kiến thực hiện giải thể từ tháng 12/2025, thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tục giải thể.

Theo YeaH1, Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi Số được thành lập vào năm 2020 nhằm mục đích thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mảng kinh doanh này không còn là định hướng chiến lược của YeaH1.

Do đó, nhằm tinh giản hệ thống các công ty thành viên, HĐQT quyết định giải thể công ty này để tập trung vào các mục tiêu chính trong kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo tìm hiểu, khi mới thành lập Công ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ và Chuyển Đổi Số có vốn điều lệ ở mức 20 tỷ đồng, trong đó YeaH1 góp 10,2 tỷ đồng tương đương tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính.



