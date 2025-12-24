Hodeco tiếp tục chào bán hơn 1,9 triệu trái phiếu chuyển đổi ‘ế’ cho 115 cá nhân

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 10/12/2025.

Cụ thể, tính đến hết ngày 10/12/2025, các cổ đông hiện hữu của Hodeco đã đăng ký và nộp tiền mua gần 3,1 triệu trái phiếu chuyển đổi trong tổng số gần 5 triệu trái phiếu mã HDC425001 chào bán, còn lại hơn 1,9 triệu trái phiếu chưa được phân phối.

Hội đồng quản trị của Hodeco quyết định sẽ tiếp tục chào bán số lượng trái phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 115 nhà đầu tư cá nhân với giá 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian nộp tiền mua từ ngày 22/12/2025 đến 15 giờ ngày 25/12/2025.

Ảnh minh họa

Trong danh sách kèm theo cho thấy, nhà đầu tư Phạm Thị Xuân được mua nhiều nhất với 402.000 trái phiếu, tiếp đến là ông Đặng Hữu Phát được mua 170.000 trái phiếu, nhà đầu tư Nguyễn Thanh Điền dự kiến được phân phối 133.000 trái phiếu,...

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi nêu trên, Hodeco sẽ dùng để cơ cấu nợ của công ty.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hodeco mang về doanh thu thuần hơn 281,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 774,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 36 lần cùng kỳ.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 610,4 tỷ đồng, gấp 9,4 lần mức lãi ròng của 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hodeco tăng 10,8% so với đầu năm, lên mức gần 5.404,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ gần 10,3 tỷ đồng lên hơn 280,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm 26,5% tổng tài sản, ở mức hơn 1.433 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn tại dự án khu nhà ở phức hợp The Light City chiếm gần 934,5 tỷ đồng. Hàng hóa bất động sản tồn kho hơn 91,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.523 tỷ đồng, giảm 3,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.626 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng nợ.