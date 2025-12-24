Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ do thao túng cổ phiếu, 8 người bị cấm giao dịch chứng khoán vì "tiếp tay"

UBCKNN vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (Mã chứng khoán: CRC).

Thứ nhất, đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán , căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Độ (địa chỉ: Tổ 3, Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Số tiền là 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Trong khoảng thời gian từ ngày 03/03/2025 đến ngày 01/08/2025, ông Nguyễn Tiến Độ đã sử dụng 02 tài khoản của chính mình và 08 tài khoản của 08 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CRC.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tiến Độ cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Cùng với đó, ông Nguyễn Tiến Độ còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025.

Thứ hai, đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 cá nhân, bao gồm: bà Vũ Thị Hằng (địa chỉ: Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), ông Mai Văn Hiệp (địa chỉ: Thôn Đông, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh), bà Nguyễn Thị Huyền (địa chỉ: Tổ 14, Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái), bà Hoàng Thị Thu Trang (địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, Thị trấn NT Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái), ông Nguyễn Trung Lương (địa chỉ: Tổ 14 Yên Ninh, TP. Yên Bái, Yên Bái), bà Trần Huyền Trang (địa chỉ: 11 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), ông Mai Thanh Phong (địa chỉ: Khu Trung tâm Thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn), Nguyễn Phú Duy (địa chỉ: Tổ 6 Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái).

8 cá nhân trên sẽ bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng do đã cho ông Nguyễn Tiến Độ mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 03/03/2025 đến ngày 01/08/2025 đối với mã cổ phiếu CRC.

8 cá nhân cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025.

Ghi nhận diễn biến cổ phiếu CRC, thị giá mã này đã có quãng tăng mạnh giai đoạn tháng 3/2025 từ vùng giá 6.000 đồng/cp lên mức 12.650 đồng/cp vào đầu tháng 8/2025, tương ứng tăng gấp đôi.