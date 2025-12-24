Cổ phiếu DGC, QCG tiếp đà bị bán tháo trong ngày VN-Index vượt mốc 1.780 điểm

Cụ thể, kết phiên 14/12, giá cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ở mức 65.000 đồng/cổ phiếu, giảm 5,25% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 9,4 triệu đơn vị.

Cổ phiếu DGC tiếp đà bị nhà đầu tư bán tháo sau những tin đồn liên quan tới lãnh đạo công ty. Mã cổ phiếu hóa chất này đã giảm giá 6/7 phiên gần nhất (gồm 3 phiên giảm sàn), thị giá “bốc hơi” gần 29%, tương ứng giảm 26.500 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng tiếp tục “xả” mạnh mã cỏ phiếu này. Hiện, vốn hóa thị trường của Hóa chất Đức Giang sụt giảm mạnh xuống mức 24.685 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ở một diễn biến liên quan, Hóa chất Đức Giang vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/12 để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/1/2026. Như vậy, với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị cổ tức mà nhà sản xuất phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam này dự kiến chi trả vào khoảng 1.140 tỷ đồng.

Như vậy, cổ phiếu DGC vẫn “lao dốc” mạnh ngay trước thềm chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giao động rất mạnh đối với mã cổ phiếu hóa chất này.

Tương tự, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai tiếp tục bị nhà đầu tư bán tháo.

Kết phiên 24/12, giá cổ phiếu QCG ở mức 14.950 đồng/cổ phiếu, giảm 2,92% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 870 nghìn đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu bất động sản này trong vòng 3 tháng qua.

Đà sụt giảm mạnh của cổ phiếu QCG xuất hiện ngay sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan điều tra kết luận, bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Thị trường tiếp đà “thăng hoa”, VN-Index vượt mốc 1.780 điểm

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiếp tục hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư, kéo thị trường chứng khoán “thăng hoa”.

Kết phiên 24/12, chỉ số chính VN-Index tăng 10,67 điểm, lên 1.782,82 điểm. Ngược dòng, chỉ số HNX-Index giảm 2,87 điểm, xuống 252,6 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,05 điểm, xuống 119,9 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục sụt giảm, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 26.400 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 24.300 tỷ đồng – giảm gần 2.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau khi “lao dốc” ở phiên trước, cổ phiếu ngân hàng hút mạnh dòng tiền bắt đáy trong phiên giao dịch hôm nay, với: STB +4,82%, SHB +3,68%, VPB +2,09%, LPB +2,39%, BID +1,05%, HDB +1,27%, …

Tương tự, cổ phiếu chứng khoán cũng tăng bứt phá, với: SSI +1,79%, VND +2,26%, VCI +3,94%, MSB +1,13%, SHS +1,4%, …

Cổ phiếu bất động sản tiếp đà “hưng phấn”, với: VHM +6,88%, VRE +1,17%, VPI +1,32%, TAL +2,18%, DXS +3,04%, CRE +3,45%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường tăng bứt phá đóng góp vào đà tăng chung của thị trường, như: GEE +5,03%, PNJ +2,67%, HAG +1,37%, BAF +3,06%, DBC +1,43%, …

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn bị nhà đầu tư “xả” mạnh, kéo giảm đà tăng của thị trường, như: DGC -5,25%, VNM -1,76%, VJC -3,63%, CII -1,27%, VIX -1,26%, SAB -1,41%, …

Khối ngoại kéo dài phiên mua ròng trên thị trường chứng khoán lên phiên thứ 4 liên tiếp, với giá trị gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu STB với giá trị hơn 221 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MBB (144,69 tỷ đồng), cổ phiếu SSI (140,14 tỷ đồng), cổ phiếu MWG (133 tỷ đồng), cổ phiếu VND (121,86 tỷ đồng), cổ phiếu VPL (107,12 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại tiếp tục “xả” mạnh cổ phiếu DGC với giá trị hơn 96 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (80,02 tỷ đồng), cổ phiếu HPG (72,02 tỷ đồng), …