Thị trường tiền số hôm nay, 24-12: Bitcoin gây thất vọng trong đêm Giáng sinh

24-12-2025 - 22:43 PM | Thị trường chứng khoán

Vào mỗi dịp Giáng sinh, Bitcoin thường biến động mạnh từ 5%–7% do các giao dịch lớn đã được lên kế hoạch và thực hiện vào giai đoạn cuối năm.

Tối 24-12, thị trường tiền số tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 0,4%, lùi về mức 87.300 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh, như Ethereum giảm 0,5% xuống 2.930 USD; XRP giảm 0,3% còn 1,8 USD; BNB mất 0,6%, giao dịch quanh 842 USD; trong khi Solana giảm mạnh nhất nhóm với mức giảm 0,8%, xuống 121 USD.

Theo Cointelegraph, trong đêm Giáng sinh, Bitcoin chủ yếu giao dịch quanh mốc 87.300 USD. Diễn biến đi ngang này khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra thất vọng, nhất là trong bối cảnh giá vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới.

Giới phân tích nhận định chính giai đoạn nghỉ lễ có thể tạo ra biến động đáng chú ý cho thị trường. Công ty giao dịch QCP Capital cho biết, trong nhiều năm, Bitcoin thường biến động mạnh khoảng 5% - 7% trong dịp Giáng sinh.

Nguyên nhân chủ yếu không xuất phát từ thông tin mới, mà đến từ các giao dịch lớn đã được sắp xếp trước vào thời điểm cuối năm.

Theo QCP Capital, đợt đáo hạn giao dịch vào thứ sáu tới được đánh giá là lớn chưa từng có, với khoảng 300.000 hợp đồng liên quan đến Bitcoin, tương đương gần 24 tỉ USD, cùng hàng trăm nghìn giao dịch khác gắn với các quỹ đầu tư Bitcoin. Trong đợt này, mốc giá quanh 95.000 USD đang được thị trường đặc biệt theo dõi.

Thị trường tiền số hôm nay, 24-12: Bitcoin gây thất vọng trong đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.300 USD Nguồn: OKX

QCP nhận định sau khi sự kiện đáo hạn kết thúc, xu hướng thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn, khi các vị thế hiện tại được giữ nguyên, đóng bớt hoặc chuyển sang các mức giá thấp hơn.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng chính sự kiện này đã "đè" giá Bitcoin, khiến thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng kéo dài.

Một lãnh đạo trong ngành cho rằng trước thời điểm đáo hạn, Bitcoin thường giao dịch yếu và kém sôi động, nhưng sau đó cấu trúc thị trường sẽ thay đổi. Mốc 100.000 USD có thể trở thành mục tiêu đầu tiên nếu áp lực hiện tại được giải tỏa.

Bitcoin đã mắc kẹt trong vùng 85.000 - 90.000 USD suốt nhiều tuần qua.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

