Điều gì đang khiến Bitcoin mất giá dữ dội?

Chiều 21-11, thị trường tiền số ghi nhận sắc đỏ mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã giảm hơn 10%, xuống còn 82.790 USD.

Giá các đồng tiền số khác cũng lao dốc đáng kể, như Ethereum giảm hơn 10%, còn 2.690 USD; XRP giảm gần 10%, còn 1,9 USD; BNB giảm hơn 9%, xuống 819 USD; Solana giảm hơn 11%, còn 126 USD.

Theo CoinTelegraph, thị trường chịu làn sóng bán ra mới kết hợp với thay đổi trong kỳ vọng lãi suất toàn cầu.

Hiện giá Bitcoin đã giảm hơn 20% trong vòng một tháng, mức giảm mạnh hơn nhiều so với thị trường chứng khoán, vốn vẫn ổn định nhờ kết quả kinh doanh tích cực của các tập đoàn công nghệ lớn.

Một số tổ chức tạo lập thị trường nhận định đà giảm xuất phát từ việc lượng lớn Bitcoin "ngủ yên" nhiều năm bất ngờ được chuyển lên các sàn giao dịch.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 82.790 USD Nguồn: OKX

Điều này cho thấy các nhà đầu tư lâu năm đang bán Bitcoin, khiến nguồn cung tăng mạnh và áp lực bán lấn át lực mua.

Trong bối cảnh này, nhiều quỹ đầu tư và nhà quản lý tài sản chuyển sang thế phòng thủ, ưu tiên bảo toàn lợi nhuận, khiến thanh khoản trên thị trường mỏng đi, đặc biệt ở các vùng giá hỗ trợ quan trọng.

Trên thị trường phái sinh, xu hướng tiêu cực càng rõ rệt. Nhà đầu tư chủ yếu đặt cược vào kịch bản giá giảm, trong khi các công cụ phòng ngừa rủi ro dịch chuyển về mức thấp hơn, phản ánh tâm lý lo ngại giá Bitcoin còn giảm sâu.

Dữ liệu giao dịch quyền chọn cho thấy "điểm nóng" quan tâm của thị trường đã chuyển từ kỳ vọng giá tăng sang kịch bản giảm xuống sát mốc 80.000 USD.

Trong khi đó, sự chú ý đang dồn vào một doanh nghiệp nắm giữ lượng lớn Bitcoin, với giá đang tiến gần mức giá vốn trung bình hơn 74.000 USD.

Nếu giá Bitcoin tiếp tục giảm, áp lực tâm lý và tài chính với doanh nghiệp này sẽ càng lớn. Đồng thời, một ngân hàng lớn của Mỹ cảnh báo cổ phiếu của công ty này đang chịu sức ép, do lo ngại có thể bị loại khỏi một bộ chỉ số lớn vào đầu năm sau.

Nếu điều này xảy ra, hàng tỉ USD tiền đầu tư theo chỉ số có thể bị rút ra, khiến thị trường tiền số vốn đã mong manh càng biến động mạnh hơn.