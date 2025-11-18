Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Một thế lực âm thầm “xả” gần 1,7 tỷ USD Bitcoin ngay trước thời điểm Bitcoin thủng mốc 90.000 USD

18-11-2025 - 14:48 PM | Thị trường chứng khoán

Một thế lực âm thầm “xả” gần 1,7 tỷ USD Bitcoin ngay trước thời điểm Bitcoin thủng mốc 90.000 USD

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin đang ghi nhận xu hướng rút ròng liên tục trong 4 phiên trở lại đây, từ 12-17/11.

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục xu hướng giảm giá sau khi mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 100.000 USD từ cuối tuần trước. Đồng tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục thủng ngưỡng 90.000 USD trong phiên 18/11.

Tính từ đầu tháng 11, giá BTC đã giảm khoảng 17%. Thị giá hiện tại cũng đang thấp hơn mức đỉnh 126.198 USD từng thiết lập hồi đầu tháng 10 khoảng 27%, vốn hóa thị trường của Bitcoin đã "bốc hơi" hơn 600 tỷ USD.

Một thế lực âm thầm “xả” gần 1,7 tỷ USD Bitcoin ngay trước thời điểm Bitcoin thủng mốc 90.000 USD- Ảnh 1.

Trong bối cảnh tâm lý bi quan lan rộng trong giới đầu tư, lực bán từ những “cá voi” trên thị trường càng gây thêm áp lực cho đồng tiền số này. Theo ghi nhận, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin đang ghi nhận xu hướng rút ròng liên tục trong 4 phiên trở lại đây, từ 12-17/11.

Cụ thể, các quỹ ETF Bitcoin rút ròng hơn 1,65 tỷ USD, tương ứng gần 1,7 tỷ USD Bitcoin đã bị bán ra. Riêng trong phiên 13/11 rút ròng mạnh với giá trị gần 870 triệu USD.

Hiện, tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện đạt xấp xỉ 134 tỷ USD, tăng hơn 24 tỷ USD so với đầu năm nhưng đã giảm khoảng 27 tỷ USD so với mức đỉnh hồi tháng 10/2025.

Một thế lực âm thầm “xả” gần 1,7 tỷ USD Bitcoin ngay trước thời điểm Bitcoin thủng mốc 90.000 USD- Ảnh 2.

Việc giá Bitcoin giảm sâu cũng tạo hiệu ứng giảm trên toàn thị trường tiền điện tử. Các đồng tiên như Ethereum, Solana, Dogecoin đồng loạt lao dốc.

Trên thực tế, cú trượt giá mạnh của Bitcoin gắn liền với bối cảnh kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu đáng lo. Sự thiếu hụt nghiêm trọng thông tin vĩ mô Mỹ trong suốt 43 ngày Chính phủ đóng cửa khiến bối cảnh trở nên bi quan. Các báo cáo CPI, PPI, bảng lương phi nông nghiệp... bị tạm ngừng, khiến nhà đầu tư không có cơ sở đánh giá chính sách tiền tệ.

Báo cáo thu nhập của Nvidia gần đây đang cho thấy những rủi ro về đầu cơ công nghệ. Một số cảnh báo về bong bóng AI đang trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng phát đi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 12. Điều này càng khiến rủi ro vĩ mô được phóng đại, đẩy các tài sản đầu cơ như tiền điện tử vào thế khó.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các nhà đầu tư cá nhân nên tránh cố gắng dự đoán những biến động ngắn hạn, đồng thời đề xuất áp dụng phương pháp bình quân giá, hoặc mua số lượng nhỏ theo thời gian, tương tự như các kế hoạch đầu tư có hệ thống, và tập trung vào việc tìm hiểu các mạng lưới Bitcoin và Ethereum cơ bản thay vì giao dịch theo tin tức.

Theo Tim Sun, chuyên gia phân tích của HashKey, nhà đầu tư dài hạn nên chờ đợi một tín hiệu vĩ mô thay vì tín hiệu kỹ thuật. Đà tăng của Bitcoin phụ thuộc vào việc thanh khoản toàn cầu sẽ trở nên nới lỏng hơn một cách bền vững.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Tài sản số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng

Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng Nổi bật

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh... Nổi bật

Chiến lược "90% giá trị" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thị trường 460 tỷ USD

Chiến lược "90% giá trị" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thị trường 460 tỷ USD

14:45 , 18/11/2025
Doanh nghiệp sắp “lăn chốt” cổ tức 2.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức bật tăng mạnh

Doanh nghiệp sắp “lăn chốt” cổ tức 2.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức bật tăng mạnh

14:09 , 18/11/2025
Xanh SM tăng vốn lên 25.000 tỷ đồng

Xanh SM tăng vốn lên 25.000 tỷ đồng

14:08 , 18/11/2025
Chứng sĩ tranh tài “Chứng trường bạc tỷ” giữa lúc VN-Index vượt 1.650 điểm

Chứng sĩ tranh tài “Chứng trường bạc tỷ” giữa lúc VN-Index vượt 1.650 điểm

13:30 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên