Tâm lý 'cực kỳ sợ hãi' bao trùm khiến giá Bitcoin xuống dưới 90.000 USD, 'mùa đông tiền số' đang tới gần?

Mới hơn một tháng trước (khoảng ngày 6/10), bitcoin lập đỉnh lịch sử 126.272,76 USD, nhưng ngay sau đó xu hướng xấu lan nhanh. Giờ mức đỉnh ấy đã ở nơi khá xa vời.

Trong tuần kết thúc ngày 14/11, giá BTC giảm hơn 9%; đến thứ hai, đồng tiền số này giao dịch dưới mức 92.000 USD, thậm chí gần đây nhất đã có lúc thủng mốc 90.000 USD. Đà giảm mạnh lần này được các chuyên gia nhận định một phần là do các “cá voi” bán ra, kéo giá xuyên thủng nhiều mốc kỹ thuật quan trọng.

Tuần trước, bitcoin chính thức bước vào “thị trường gấu” (giảm từ 20% so với đỉnh gần nhất). Cuối tuần, xuất hiện mô hình “death cross” khi đường trung bình 50 ngày cắt xuống dưới đường 200 ngày. Chưa hết, bitcoin đã xóa sạch toàn bộ mức tăng của năm 2025.

Nhìn chung, hiện tất cả cho thấy tâm lý tiêu cực bao trùm. Nhưng, câu hỏi đặt ra là đã đến “mùa đông crypto” hay chưa?

“Tôi không nghĩ chúng ta đang ở mùa đông crypto. Chúng ta đang chứng kiến bitcoin trưởng thành”, Louis LaValle, CEO quỹ Frontier Investments nói với MarketWatch. “Đây không giống mô hình kinh điển nơi mọi người buông tay, giá sập 70 - 80%, thanh khoản cạn và mối quan tâm biến mất. Điều diễn ra là chuyển đổi cấu trúc sở hữu và giao dịch, không phải một chu kỳ gấu”.

Coi chừng margin call

“Lịch sử cho thấy bitcoin từng bước vào những giai đoạn giảm giá khi chưa có lực đỡ từ tổ chức”, Kevin Kelly (Amplify ETFs, quản lý các ETF BITY và BAGY) nói. Lần này khác biệt rõ rệt vì bitcoin nay đã là một loại tài sản trưởng thành, tăng tốc dòng tiền tổ chức và thanh khoản, thể hiện qua thông tin JP Morgan chấp nhận thế chấp bằng bitcoin.

Dữ liệu CryptoQuant cho thấy nhà đầu tư đang bán ra với lãi ròng, nghĩa là chưa có hiện tượng đầu hàng hay margin call trên diện rộng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa “bắt đáy”, thay vào đó, cá voi đã vào mua ở vùng giá thấp. “Trong một năm qua, lượng BTC do các ETF có trụ sở tại Mỹ nắm giữ đã giảm từ 441.000 BTC (10/10) xuống 271.000 BTC hiện nay, phản ánh nhu cầu từ nhà đầu tư Mỹ chậm lại”, Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant nói.

Dù dữ liệu on-chain chưa báo hiệu “gãy” cấu trúc, cầu yếu đang không giúp chặn đà bán. Luke Lango (InvestorPlace) cảnh báo death cross là đáng lo: “Mốc lớn cần theo dõi luôn là MA 50 tuần. Đó là ranh giới ‘sống còn’. Mỗi lần bitcoin thủng MA 50 tuần trong 13 năm qua (trong các pha bùng nổ), cuộc vui chấm dứt và giá crypto rơi tiếp 1–2 năm (trừ cú sập chớp nhoáng thời COVID)”, ông nói. Lango lưu ý bitcoin vừa thủng MA 50 ngày vào tuần rồi.

Hiện bitcoin thấp hơn đỉnh gần nhất khoảng 27%. Theo dữ liệu Dow Jones Market Data từ 2014, mức giảm điển hình của một thị trường gấu bitcoin khoảng -30,8% và năm 2022 từng có hai nhịp giảm trên 45%.

Kelly cho biết việc thắt chặt thanh khoản toàn cầu khi các NHTW đảo chiều nới lỏng chính sách tiền tệ là yếu tố chính khiến giá bitcoin suy yếu. Ở Mỹ, Fed trì hoãn hạ lãi suất khiến tài sản rủi ro như bitcoin nhạy cảm hơn. “Tổng thể, đây là tổng hòa của vấn đề thanh khoản ngắn hạn, bán ra kéo dài và tâm lý xói mòn không phải một ‘cú hích’ đơn lẻ”, Kelly nói.

“Cực kỳ sợ hãi”

Theo Kelly, thị trường đã rơi vào vùng “extreme fear” sau khi bitcoin không giữ nổi mốc 100.000 USD. Dẫu vậy, nhà đầu tư chưa quay lưng. Sau một giai đoạn lợi suất cao từ đáy tháng 1/2023, một pha “tiêu hóa” là bình thường. Lịch sử còn cho thấy: Khi chỉ báo rơi vào “extreme fear”, đó thường là cơ hội để giải ngân, kể cả với nhà đầu tư dài hạn.

Bức tranh vĩ mô cũng đang trở nên thuận lợi hơn cho bitcoin (và cả vàng), Frank Holmes (HIVE Digital Technologies) nhận định: Thâm hụt ngân sách kéo dài và bơm tiền tiếp diễn tạo lực đỡ dài hạn. “Dù tâm lý ngắn hạn mềm đi và tăng trưởng người dùng mới chậm lại, các xu hướng cấu trúc như nợ tăng, mở rộng tiền tệ, phân mảnh địa chính trị vẫn ủng hộ tài sản khan hiếm, phi tập trung”, Holmes nói.

Theo: YahooFinance