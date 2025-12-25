Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/12/2025

Tin doanh nghiệp

ACL – Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang : Ngày 16/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 28/01/2026.

DHP – Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng : Ngày 06/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 28/01/2026.

TRA – Công ty cổ phần Traphaco : Ngày 05/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 lần 1 bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 28/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ONE – CTCP Công nghệ ONE : Ông Nguyễn Duy Nguyên đã mua 2.700 CP, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 396.633 CP (tỷ lệ 5,02%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 12/12/2025.

HPP – CTCP Sơn Hải Phòng : Ông Nguyễn Thanh Sơn đăng ký bán 55.000 CP và đã bán 53.445 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 7.629 CP (tỷ lệ 0,1%). Giao dịch diễn ra từ 26/11/2025 đến 22/12/2025. Ông Nguyễn Thanh Sơn là chồng của Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Bùi Kim Ngọc.

DIC – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải đã mua 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.388.605 CP (tỷ lệ 9,16%). Giao dịch diễn ra trong ngày 19/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DC2 – CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 : Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Dũng đăng ký mua 50.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 25/12/2025 đến 22/01/2026.

BMK – CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Lê Xuân Mẫn đăng ký mua 39.000 CP nhằm phục vụ mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/12/2025 đến 23/01/2026.

TVA – CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì : Tổ chức Tổng công ty Viglacera – CTCP đăng ký bán 3.777.760 CP nhằm chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì cho Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera để triển khai phương án “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Sứ vệ sinh” theo Nghị quyết HĐQT số 362/TCT-HĐQT ngày 22/12/2025. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 26/12/2025 đến 31/12/2025.