Chứng khoán dự báo có "sóng Tết", chuyên gia chỉ ra những nhóm cổ phiếu thường hút mạnh dòng tiền

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, câu chuyện về "sóng Tết" tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta – cho rằng thị trường chứng khoán thời điểm cuối năm nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp tăng gắn với Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện và dòng tiền có xu hướng quay trở lại.

Thực tế dữ liệu cũng cho thấy bức tranh thị trường trong giai đoạn chuyển giao cuối năm – đầu năm thường phân hóa rõ rệt với sự nổi lên của một số nhóm ngành đóng vai trò dẫn dắt dòng tiền, trong khi nhiều nhóm khác chỉ ghi nhận mức biến động khiêm tốn hoặc kém tích cực.

Ở nhóm dẫn đầu, khai khoáng, dầu khí và ngân hàng được đánh giá là những "ngôi sao" của thị trường. Khai khoáng và dầu khí duy trì phong độ tích cực xuyên suốt cả ba tháng, phản ánh sự hỗ trợ từ chu kỳ hàng hóa và diễn biến thuận lợi của giá năng lượng.

Trong khi đó, ngân hàng ghi nhận cú bứt phá mạnh nhất vào tháng 1, thời điểm dòng tiền có xu hướng quay lại các cổ phiếu vốn hóa lớn, hưởng lợi từ kỳ vọng tín dụng và mặt bằng lãi suất.

Ngược lại, sự phân hóa thể hiện khá rõ ở các nhóm ngành tiêu dùng. Dù đồ uống và thực phẩm thường được kỳ vọng hưởng lợi trong dịp Tết, dữ liệu lịch sử lại cho thấy mức tăng khá khiêm tốn, thậm chí có giai đoạn suy giảm. Điều này cho thấy kỳ vọng tăng trưởng nhiều khả năng đã được thị trường phản ánh sớm vào giá cổ phiếu từ các tháng trước đó như tháng 10 – 11, khiến dư địa tăng trong giai đoạn cận Tết không còn nhiều.

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm kim loại công nghiệp (thép) và thiết bị điện có xu hướng bùng nổ mạnh nhất vào tháng 2, ngay sau kỳ nghỉ Tết. Diễn biến này thường gắn liền với việc các công trình xây dựng, dự án đầu tư công và sản xuất công nghiệp được khởi động trở lại, qua đó thúc đẩy nhu cầu vật liệu và thiết bị.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành được xem là kém hấp dẫn hơn trong giai đoạn này. Hóa chất, truyền thông và đồ uống thường nằm trong nhóm có hiệu suất thấp nhất khi thị trường bước vào năm mới, phản ánh cả yếu tố mùa vụ lẫn sự thận trọng của dòng tiền đối với các ngành có câu chuyện tăng trưởng kém nổi bật trong ngắn hạn.

Tổng thể, chuyên gia nhận định dòng tiền cuối năm và đầu năm không phân bổ dàn trải mà tập trung rõ nét vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chu kỳ kinh tế và đầu tư, trong khi những nhóm mang tính kỳ vọng tiêu dùng hoặc tăng trưởng phòng thủ lại kém nổi bật hơn.