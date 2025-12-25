Tự động: ‘Mã gen’ giúp nhà đầu tư theo sát thị trường và giữ tính kỷ luật

Tự động là một trong bốn "mã gen" của Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ, song hành cùng tự do, tự tin, tự quyết. Với "mã gen" tự động, nhà đầu tư luôn tối ưu sức mạnh của công nghệ và các công cụ thông minh để quá trình đầu tư trở nên hiệu quả, nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Sau 25 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng giao dịch và lượng thông tin cần cập nhật mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cá nhân phải đối mặt với bài toán quá tải thông tin, khi việc tiếp cận, xử lý và nắm bắt diễn biến thị trường theo cách thủ công ngày càng trở nên kém hiệu quả.

Đầu tư đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng bám sát thị trường theo thời gian thực. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại và bận rộn, việc duy trì đều đặn những yêu cầu này không hề dễ dàng, đặc biệt với nhà đầu tư cá nhân.

Chính vì vậy, khả năng tối ưu sử dụng công nghệ và các công cụ thông minh để cập nhật thông tin một cách kịp thời, có chọn lọc và duy trì kỷ luật đầu tư đang dần trở thành lợi thế rõ nét của Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ sở hữu "mã gen" tự động.

Sớm đáp ứng nhu cầu này của nhà đầu tư có Pinetree – công ty chứng khoán số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam và là thành viên của Hanwha Hàn Quốc. Ngay từ khi thành lập vào năm 2019, Pinetree đã tiên phong đầu tư, cập nhật và tích hợp công nghệ hiện đại vào các nền tảng đầu tư nhằm giúp hành trình đầu tư của khách hàng trở nên hiệu quả hơn, nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm thời gian và duy trì nhịp đầu tư ổn định hơn.

Từ thực tế đó, Pinetree đã phát triển các tính năng thông minh, hữu ích cho nhà đầu tư như AI News, Smart Noti trên các nền tảng giao dịch…, trong đó có AlphaTrading.

Thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning), tính năng AI News trên AlphaTrading giúp người dùng tổng hợp tin tức thị trường một cách nhanh chóng từ nhiều nguồn tin uy tín mà không phải tìm kiếm thủ công.

Đặc biệt, tính năng này còn tự động cập nhật và thống kê thông tin liên quan đến các mã chứng khoán trong Watchlist để đánh giá theo sắc thái: tích cực, trung bình, tiêu cực.

Tính năng AI News giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi tin tức.

Cùng với đó, Smart Noti cho phép thiết lập các tiêu chí theo dõi mã cổ phiếu như giá tăng/giảm, vượt đỉnh/phá đáy, khối lượng giao dịch hay các chỉ số thị trường, qua đó nhận được cảnh báo kịp thời khi thị trường biến động.

Vì vậy, nhà đầu tư sẽ có cơ sở tham chiếu để đưa ra những quyết định giao dịch kịp thời cùng kế hoạch đầu tư hiệu quả.

Hơn nữa, do thuộc hệ sinh thái tài chính số của Pinetree, AlphaTrading được phát triển trên hệ thống core chứng khoán tự xây dựng theo chuẩn Hàn Quốc. Điều này giúp ứng dụng vận hành mượt mà, ổn định và an toàn, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư theo sát thị trường một cách liên tục, ổn định và hiệu quả hơn.

Đến nay, công ty vẫn liên tục tối ưu và ứng dụng công nghệ trong việc hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm, trải nghiệm của khách hàng như giao diện ứng dụng đơn giản, thao tác thuận tiện, dễ dàng theo dõi thông tin, dữ liệu…

Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ cùng "mã gen" tự động hướng tới thịnh vượng tài chính.

Suốt 6 năm đồng hành cùng Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ cùng "mã gen" tự động, Pinetree đã tối ưu công nghệ từ hệ thống nền tảng đến sản phẩm dịch vụ nên được đông đảo khách hàng tin tưởng. Minh chứng mới nhất, vào tháng 11/2025, công ty được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp có "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam" do VietnamBiz trao tặng.

Không ngừng đổi mới, cải tiến để tối ưu nền tảng giao dịch bằng công nghệ thông minh, Pinetree đồng hành và giúp nhà đầu tư tự chủ và phát huy mạnh mẽ "mã gen" tự động, hướng tới tự do và thịnh vượng tài chính bền vững.

Để trải nghiệm trọn vẹn tinh thần này và trở thành một phần của Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ cùng Pinetree, nhà đầu tư có thể tìm hiểu