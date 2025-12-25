Công ty Trường Sơn (TSA) trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết HOSE năm 2026

Cổ phiếu TSA khai trương giao dịch HOSE vào ngày 7/1/2026

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị của CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (Công ty Trường Sơn), cổ phiếu TSA sẽ khai trương giao dịch vào ngày 7/1/2026. Cho tới thời điểm hiện tại, TSA sẽ là cổ phiếu đầu tiên niêm yết trong năm 2026, chính thức “xông đất” cho sàn HOSE.

Để chuẩn bị cho việc chuyển sàn, cổ phiếu TSA sẽ hủy đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 26/12, đồng nghĩa ngày 25/12 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng. Quan sát trên thị trường, cổ phiếu TSA đang giao dịch quanh ngưỡng 14.000 đồng/cp.

Khi chuyển sang niêm yết trên HOSE, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TSA được xác định bằng bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất tính đến hết ngày giao dịch cuối cùng (25/12). Biên độ giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên là 20%, các phiên giao dịch tiếp theo là 7% theo quy định của sàn HOSE.

Thông tin hoạt động, Công ty Trường Sơn đặt trụ sở tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và sản xuất cột điện. Doanh nghiệp thành lập năm 2002 và trở thành công ty đại chúng ngày 12/12/2023. Cổ phiếu TSA chính thức giao dịch trên UPCoM ngày 25/6/2024. Sau khi giao dịch, mã TSA diễn biến tích cực, tăng từ vùng giá quanh 10.000 đồng/cp lên vùng 14.000 – 15.000 đồng/cp như thời điểm hiện tại.

Cổ phiếu TSA có diễn biến giá tích cực trước khi niêm yết HOSE

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay, cổ đông của Công ty Trường Sơn thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Theo đánh giá của Hội đồng Quản trị công ty, việc niêm yết trên HOSE là phương án tối ưu, mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho công ty. Cụ thể, việc niêm yết sẽ giúp nâng cao hình ảnh, mức độ tín nhiệm của công ty, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn lớn phục vụ phát triển sản xuất và đảm bảo định giá cổ phiếu minh bạch, sát với giá trị thực của doanh nghiệp.

Như vậy, việc niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu TSA trên HOSE vào ngày 7/1/2026 tới đây giúp Công ty Trường Sơn hoàn thành mục tiêu đề ra trong đại hội năm nay. Trước đó, ngay sau khi đại hội kết thúc, công ty đã tiến hành trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông được nhận 500 đồng/cp) và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Công ty Trường Sơn kinh doanh khởi sắc trước thời điểm chuyển sàn

Trở lại với thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất cọc bê tông ly tâm và cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực là mảng kinh doanh cốt lõi, chiếm tỷ trọng doanh thu cao ở Công ty Trường Sơn. Công ty đang sở hữu Nhà máy sản xuất cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực, vận hành và quản lý khoa học theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và hệ thống 5S của Nhật Bản.

Do sản phẩm cột điện của công ty được thị trường ưa chuộng, nhu cầu cao, tháng 8/2025, Công ty Trường Sơn đầu tư xây dựng thêm Xưởng sản xuất cọc, cột số 2 tại Khu công nghiệp Châu Sơn tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng. Xưởng sản xuất cọc, cột số 2 dự kiến đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2026 với công suất 1 – 1,3 triệu mét dài/năm.

Trong những năm qua, sản lượng cọc bê tông của Công ty Trường Sơn cung ứng ra thị trường liên tục tăng trưởng mạnh, từ 17.364 chiếc (297.123 mét dài) năm 2023 lên 18.782 chiếc (769.614 mét dài) năm 2024 và đạt 11.545 chiếc (533.562 mét dài) năm trong 9 tháng đầu năm nay. Khi Xưởng sản xuất số 2 với công suất hơn 1 triệu mét dài đi vào hoạt động, sản lượng bán hàng với sản phẩm cột điện sẽ tiếp tục được đẩy lên, góp phần thúc đẩy doanh thu.

Song song với sản xuất cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực, xây lắp điện cũng đóng góp một phần lớn vào doanh thu của Công ty Trường Sơn. Công ty chuyên thi công các dự án hạ tầng truyền tải điện bao gồm xây dựng đường dây truyền tải các cấp điện áp từ 110kV, 220kV đến 500kV, thi công trạm biến áp đến 500kV, lắp đặt kết cấu thép… với vai trò nhà thầu thi công chính trong các dự án với địa hình đa dạng.

Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm nay của Công ty Trường Sơn khởi sắc, tổng doanh thu thuần đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa và thành phẩm đạt 273,5 tỷ đồng (chiếm 61,88%), đóng góp chính từ sản phẩm cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực. Doanh thu hoạt động xây lắp là168,5 tỷ đồng (chiếm 38,12%).

Cùng với đà tăng trưởng doanh thu, hoạt động kinh doanh ghi nhận tín hiệu tích cực khi biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,1% năm ngoái lên 9,8% trong 9 tháng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Công ty Trường Sơn ghi nhận lãi ròng gần 17 tỷ đồng, tăng 63%.

Năm 2025, ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 26,5 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Trường Sơn đã hoàn thành 64% chỉ tiêu kinh doanh được đại hội thông qua.