SBSI thay Tổng giám đốc

Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, mã: VUA) vừa công bố loạt quyết định thay đổi nhân sự cấp cao.



Theo đó, HĐQT SBSI miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Anh kể từ ngày 23/12/2025. Sau khi rời ghế CEO, ông Nguyễn Quang Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 23/12/2025.

Người được bổ nhiệm thay thế là ông Nguyễn Tiến Dũng với thời hạn 12 tháng. Tân Tổng giám đốc SBSI sinh năm 1982, được giới thiệu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Ông tốt nghiệp Cử nhân Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM và có bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).

Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ hai từ trái sang) - tân Tổng giám đốc SBSI tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm. Ảnh: SBSI

Trước đó, HĐQT SBSI cũng bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Tâm - Thành viên HĐQT làm Thành viên Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc từ ngày 22/12/2025.

Bà Hoàng Thanh Tâm tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và được đào tạo Tài chính - ngân hàng tại Pháp. Giai đoạn 2008-2022, bà trải qua nhiều vị trí công tác tại MSB và ROX Group.

Trong diễn biến khác, SBSI vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 166,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 nhà đầu tư. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 1.661 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, SBSI sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 411 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và 50 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin. Thời gian giải ngân trong năm 2026.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán Stanley Brothers sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 33,9 triệu đơn vị lên tối đa 200 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng tức gấp 5,8 lần.

SBSI công bố danh sách 6 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang dự mua 40,9 triệu cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh dự mua 42,4 triệu cổ phiếu, Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam dự mua 40,926 triệu cổ phiếu, Công ty TNHH MTV Vipico dự mua 25,8 triệu cổ phiếu.

Được biết, các nhà đầu tư nói trên đều có mối liên hệ mật thiết với nhóm ROX Group - giới chủ của SBSI.



