Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Becamex IJC sắp chi hơn 231 tỷ đồng tăng sở hữu tại Becamex - Bình Phước lên hơn 40%

25-12-2025 - 14:11 PM | Thị trường chứng khoán

Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn mua cổ phần tại CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước.

Theo đó, Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng. Thời gian góp vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, Becamex IJC sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Becamex - Bình Phước từ 31,772% (hơn 85,7 triệu cổ phần) lên 40,334% (hơn 108,8 triệu cổ phiếu).

Được biết, Becamex IJC và Becamex - Bình Phước đều là các công ty liên kết của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 49,76% và 40% (tính đến ngày 30/9/2025).

Becamex IJC sắp chi hơn 231 tỷ đồng tăng sở hữu tại Becamex - Bình Phước lên hơn 40% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 11/2025 vừa qua, Becamex IJC đã công bố Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 251,8 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 2.518 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật..

Căn cứ theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 392/BC-IJC ngày 10/11/2025, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 2.518 tỷ đồng; tổng thu ròng từ đợt chào bán gần 2.517 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án và khoản đầu tư mang tính cấp thiết, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; đồng thời để giảm chi phí lãi vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tham gia hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát hành, HĐQT Becamex IJC quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào CTCP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại các ngân hàng.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thay đổi như sau: Góp vốn vào CTCP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: gần 278,7 tỷ đồng; Góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước: gần 714,9 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư vào CTCP Đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh: gần 691,6 tỷ đồng; Thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mã IJCH2025001 phát hành năm 2020: gần 157 tỷ đồng; Trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại ngân hàng gần 676,3 tỷ đồng.

Đối với khoản đầu tư xây dựng tại Dự án Sunflower mở rộng và Dự án Prince Town mở rộng đã nêu ở phương án cũ, Becamex IJC sẽ huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.


PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh, lãnh đạo MWG sẽ khó được ESOP lớn?

Nhóm Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh, lãnh đạo MWG sẽ khó được ESOP lớn? Nổi bật

Bom tấn TCBS IPO thành công: Lời khẳng định cho vị thế số 1 ngành chứng khoán, dẫn dắt làn sóng hàng hoá chất lượng đổ bộ thị trường

Bom tấn TCBS IPO thành công: Lời khẳng định cho vị thế số 1 ngành chứng khoán, dẫn dắt làn sóng hàng hoá chất lượng đổ bộ thị trường Nổi bật

Chứng khoán DNSE chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%

Chứng khoán DNSE chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%

13:51 , 25/12/2025
Chứng khoán Quốc Gia muốn thoái toàn bộ vốn tại Tasco

Chứng khoán Quốc Gia muốn thoái toàn bộ vốn tại Tasco

13:48 , 25/12/2025
Masan Consumer "phát quà" cho cổ đông ngay trong ngày lên sàn HoSE

Masan Consumer "phát quà" cho cổ đông ngay trong ngày lên sàn HoSE

13:47 , 25/12/2025
Công ty Trường Sơn (TSA) trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết HOSE năm 2026

Công ty Trường Sơn (TSA) trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết HOSE năm 2026

13:17 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên