Becamex IJC sắp chi hơn 231 tỷ đồng tăng sở hữu tại Becamex - Bình Phước lên hơn 40%

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn mua cổ phần tại CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước.

Theo đó, Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng. Thời gian góp vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, Becamex IJC sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Becamex - Bình Phước từ 31,772% (hơn 85,7 triệu cổ phần) lên 40,334% (hơn 108,8 triệu cổ phiếu).

Được biết, Becamex IJC và Becamex - Bình Phước đều là các công ty liên kết của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 49,76% và 40% (tính đến ngày 30/9/2025).

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 11/2025 vừa qua, Becamex IJC đã công bố Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 251,8 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 2.518 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật..

Căn cứ theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 392/BC-IJC ngày 10/11/2025, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 2.518 tỷ đồng; tổng thu ròng từ đợt chào bán gần 2.517 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án và khoản đầu tư mang tính cấp thiết, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; đồng thời để giảm chi phí lãi vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tham gia hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát hành, HĐQT Becamex IJC quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào CTCP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại các ngân hàng.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thay đổi như sau: Góp vốn vào CTCP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: gần 278,7 tỷ đồng; Góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước: gần 714,9 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư vào CTCP Đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh: gần 691,6 tỷ đồng; Thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mã IJCH2025001 phát hành năm 2020: gần 157 tỷ đồng; Trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại ngân hàng gần 676,3 tỷ đồng.

Đối với khoản đầu tư xây dựng tại Dự án Sunflower mở rộng và Dự án Prince Town mở rộng đã nêu ở phương án cũ, Becamex IJC sẽ huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.



