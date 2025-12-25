Chứng khoán DNSE chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%

Công ty CP Chứng khoán DNSE (mã: DSE, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 8/1/2026 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để triển khai tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.



Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 7%, tương đương 700 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị tạm ứng cổ tức đợt này là 239,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2025. Ngày chi trả ngày 25/2/2026.

Trong diễn biến khác, DNSE vừa công bố triển khai phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án phát hành công bố trước đó, tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu thì được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 15/1/2026 đến 3/3/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 15/1/2026 đến 25/2/2026.

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu; ước tính DNSE sẽ thu về gần 1.285 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 3.426 tỷ đồng lên gần 4.701 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, DNSE quyết định phân bổ như sau: 47,1% tương đương 604,8 tỷ đồng dự kiến dùng cho hoạt động cho vay margin; 38,9% tương đương 500 tỷ đồng dự kiến dùng cho hoạt động ứng trước tiền bán; 6,2%, tương đương 79,8 tỷ đồng dùng để đầu tư vào trái phiếu và 7,8% tương đương 100 tỷ đồng để đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.

Được biết, cổ đông lớn nhất của DNSE là Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital sở hữu 168,3 triệu cổ phiếu, chiếm 49,12% vốn DNSE. Nếu thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phần chào bán thêm, Công nghệ Tài chính Encapital dự kiến tăng sở hữu lên 210,37 triệu cổ phiếu.

Tương tự, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang dự kiến sẽ tăng sở hữu từ 2,7 triệu cổ phiếu DSE lên gần 3,38 triệu cổ phiếu nếu thực hiện toàn bộ quyền mua. Quỹ ngoại Pun Elite Fund dự kiến tăng từ 33,45 triệu cổ phiếu lên 41,8 triệu cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1.023,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng, tăng 77%.

Năm 2025, Chứng khoán DNSE lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 849 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 262 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 120,5% kế hoạch tổng doanh thu và 100,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DNSE tăng 31,7% so với đầu năm, lên mức gần 14.009 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận gần 5.750,1 tỷ đồng, tăng 48%. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) hơn 1.009 tỷ đồng, gấp 6 lần so với đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần 3.497 tỷ đồng.



