Cổ đông lớn của TIG 'xả hàng' 4 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Nghĩa vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG, sàn HNX).

Theo báo cáo, trong phiên giao dịch ngày 17/12/2025, ông Nghĩa đã bán ra 4 triệu cổ phiếu TIG nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nghĩa đang sở hữu gần 16,5 triệu cổ phiếu TIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,5059% vốn tại TIG. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn gần 12,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,4399% vốn.

Tạm tính giá cổ phiếu TIG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 17/12/2025 là 8.400 đồng/cổ phiếu, ông Nghĩa đã thu về khoảng 33,6 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Cảnh quan dự án Vườn Vua Resort & Villas. Nguồn: TIG

Trong một diễn biến khác, ngày 10/12/2025 vừa qua, HNX đã có các Quyết định về việc đưa cổ phiếu TIG ra khỏi diện cảnh báo và diện kiểm soát kể từ ngày 15/12/2025.

Lý do là TIG đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát, đồng thời không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TIG mang về doanh thu thuần gần 810,4 tỷ đồng, giảm 26,3% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 45,4 tỷ đồng, giảm 75,2% so với cùng kỳ.

Năm 2025, TIG lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 73,7% kế hoạch doanh thu đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của TIG giảm hơn 78 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 3,995,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.021,3 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 439,5 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.849,6 tỷ đồng, giảm 6,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.061,7 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng nợ.



