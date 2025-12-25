Ông Phạm Nhật Vượng lại nghèo hơn Jack Ma sau 48h "vượt mặt"

Biến động mạnh về cuối phiên 25/12 khiến không ít nhà đầu tư hoang mang. Sắc xanh bất ngờ bị thay bằng sắc đỏ, thậm chí “xanh sàn” trước áp lực bán dồn dập tại nhóm cổ phiếu Vingroup.

Mã Vinhomes (VHM) đang từ sắc tím bất ngờ quay đầu rơi mạnh về giá sàn chỉ trong vài phút phiên ATC. Nhà đầu tư mua vào cổ phiếu này phiên sáng thậm chí đã tạm lỗ tới 13%.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) cũng nhanh chóng giảm sâu 6,9% xuống còn 158.000 đồng/cp, dư bán tại mức giá sàn lên tới hơn 1,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, mã VPL (Vinpearl) ghi nhận mức giảm gần 3% và đóng cửa phiên tại mức 99.000 đồng/cp.

Đà giảm của bộ đôi VIC và VHM khiến chỉ số chính VN-Index đang trong quãng tăng tốt buộc phải quay đầu, mất tới gần 40 điểm và đóng cửa tại mức 1.742,85 điểm.

Chỉ riêng trong phiên hôm nay, vốn hóa Vingroup bay gần 91.000 tỷ đồng, còn hơn 1,2 tỷ đồng – vẫn là DN lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại. Vinhomes cũng đánh rơi tới 35.000 tỷ đồng vốn hóa, tạm lùi xuống mức 469.500 tỷ đồng.

Cùng với nhịp giảm của cổ phiếu Vingroup, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng giảm sâu. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng còn 28 tỷ USD, mất 1,9 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này đưa ông đứng vị trí thứ 80 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, lùi xuống dưới vị trí của tỷ phú Jack Ma - người đang sở hữu khối tài sản 29,5 USD. Jack Ma được biết đến là một trong những vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, và là nhà sáng lập Alibaba Group.

Trước đó, phiên 23/12 ghi nhận việc khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và vượt Jack Ma đứng ở vị trí thứ 72.

Tính theo giữ liệu cập nhật phiên 25/12/2025

Đà giảm mạnh của họ Vingroup diễn ra ngay sau thông tin doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Theo Vingroup, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như: THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án. Đây là bước đi chủ động và có trách nhiệm của Vingroup trước Chính phủ để đảm bảo thực hiện tốt nhất những dự án đã được giao, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của người dân Việt Nam.