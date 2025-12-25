Công ty chứng khoán do cổ đông Hàn Quốc nắm quyền chi phối vừa tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, từ ngày 9 - 23/12/2025, KIS Việt Nam đã phân phối 78,81 triệu trong tổng số 78,94 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 99,82%) đăng ký chào bán cho 4 cổ đông. Trong đó, 78,79 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1 cổ đông nước ngoài và 16.751 cổ phiếu được phân bổ cho 3 nhà đầu tư trong nước.

Tỷ lệ thực hiện 100:20,9878, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua thêm 20,9878 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kết quả, KIS Việt Nam thu về 788,1 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty dự kiến dùng 75,6% tương đương 596,4 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và ứng trước tiền bán; 24,4% còn lại tương đương 193 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Hoàn thành đợt chào bán này, KIS Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 3.762 tỷ đồng lên mức gần 4.550 tỷ đồng. Về cơ cấu sở hữu, công ty có tổng số 40 cổ đông, gồm 10 cổ đông sáng lập, 01 cổ đông lớn và 39 cổ đông nắm tỷ lệ dưới 5%.

Trong đó, cổ đông nắm quyền chi phối là Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (Korean Investments & Securities Co., Ltd) chiếm 99,83% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIS Việt Nam mang về 1.927 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với hơn 303 tỷ đồng; doanh thu cho vay hơn 248 tỷ đồng, doanh thu môi giới 209 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng 5,6% lên mức 1.273 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của công ty ghi nhận 472 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Năm 2025, KIS Việt Nam đặt mục tiêu lãi trước thuế 750 tỷ đồng. Qua đó, công ty thực hiện 63% kế hoạch đề ra.



