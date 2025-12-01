Sau 10 năm “ế khách”, SCIC trở lại thoái vốn một doanh nghiệp với giá khởi điểm gấp 7 lần mệnh giá

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tư tại CTCP Trà Bắc (Trabaco).

Cụ thể, SCIC sẽ bán hơn 4,1 triệu cổ phiếu Trabaco đang nắm giữ, tương ứng 45,68% vốn điều lệ Trabaco. Đợt chào bán sẽ được thực hiện thông qua 1 lô duy nhất với giá khởi điểm hơn 287 tỷ đồng, tương ứng 69.800 đồng/cp.

Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá dự kiến từ 26/12/2025, trước khi tiến hành đấu giá vào 9 giờ ngày 21/01/2026. Các công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi đơn đăng ký về HOSE trước 16 giờ ngày 24/12/2025.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu SCIC tìm cách thoái vốn khỏi Trabaco. Trong giai đoạn 2015–2016, SCIC từng nhiều lần đưa cổ phần doanh nghiệp này ra chào bán với giá khởi điểm chỉ từ 14.100–16.500 đồng/cp, tất cả đều bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia. Sau gần 10 năm, mức giá khởi điểm lần này đã tăng mạnh.

Theo tìm hiểu, ﻿CTCP Trà Bắc tiền thân là Công ty Liên doanh Trà Bắc được thành lập ngày 30/10/1995, do Công ty Chế biến Dừa Trà Vinh liên doanh với Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam). Ngày 11/01/2001, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Than hoạt tính Trà Bắc.

Ngày 08/08/2002, sau khi thanh lý hợp đồng liên doanh và nhận chuyển giao vốn từ Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Công ty được sáp nhập về Công ty Chế biến dừa và lấy tên Công ty Trà Bắc tỉnh Trà Vinh. Thực hiện theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đến ngày 27/04/2006, Công ty chính thức hoạt động với tên CTCP Trà Bắc (Trabaco).

﻿Theo giới thiệu trên website, Trabaco là nhà sản xuất than hoạt tính từ than gáo dừa hàng đầu Việt Nam và thế giới, với công suất 6.000 - 7.000 tấn/năm. Thị trường xuất khẩu hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.﻿

Trở lại với SCIC, ﻿theo báo cáo tổng kết năm 2025, SCIC đã đạt được những kết quả kinh doanh nổi bật. Tổng doanh thu lũy kế 2025 ước đạt 13.408 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 130% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 11.889 tỷ đồng bằng 128% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.197 tỷ đồng bằng 128% kế hoạch năm 2025 và tăng 28% so với năm 2024.

SCIC đã thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước là 115,4 tỷ đồng. Ngày 11/12/2025, SCIC đã nhận được công văn 9825/BCT-KHTC từ Bộ Công thương đề nghị SCIC tổ chức buổi lễ chuyển giao 02 doanh nghiệp là Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) và Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) với giá trị vốn nhà nước 1.869 tỷ đồng về SCIC trong khoảng ngày 22-24/12/2025. Như vậy, ước đến 31/12/2025, SCIC sẽ tiếp nhận 05 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước là 1.984 tỷ đồng.

Về công tác bán vốn, từ đầu năm 2025, SCIC đã triển khai bán vốn tại 50 DN trong đó đã công bố thông tin là 10 DN; SCIC bán vốn thành công tại 08 doanh nghiệp với doanh thu 4.071 tỷ đồng (đạt 86% kế hoạch bán vốn). Tổng công ty đang tiếp tục tích cực, thường xuyên cập nhật thị trường, tìm kiếm nhà đầu tư và đẩy mạnh triển khai công tác bán vốn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch bán vốn theo Quyết định 690/QĐ-TTg.