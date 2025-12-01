Một công ty chứng khoán sắp “lì xì nóng” gần 240 tỷ đồng ngay sau Tết Nguyên đán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã: DSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng.

Với 342,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DNSE sẽ cần chi gần 240 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 là 08/01/2026. Công ty dự kiến thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 25/02/2026 (tức mùng 9 Tết Âm lịch).

Mới đây, CTCK này đã công bố triển khai phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện là 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu thì được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ước tính DNSE sẽ thu về gần 1.285 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 3.426 tỷ đồng lên gần 4.701 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1.023,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng, tăng 77%.

Năm 2025, Chứng khoán DNSE lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 849 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 262 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 120,5% kế hoạch tổng doanh thu và 100,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.