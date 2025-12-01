VN-Index "đạp" ATC đầy bất ngờ, nhà đầu tư nên làm gì sau phiên giảm đột ngột?

Thị trường chứng khoán luôn biết cách tạo ra những bất ngờ khó tin nhất. Trong khi nhiều nhà đầu tư đang mơ về một cây nến xanh rực rỡ sau ngày Giáng sinh, cú "đạp" bất ngờ tại phiên ATC 25/12 đã khiến tất cả ngỡ ngàng. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup nằm sàn, VN-Index cũng "bốc hơi" hàng chục điểm chỉ trong vài phút ngắn ngủi, qua đó đóng cửa lùi về mốc 1.743 điểm.

Cú "đánh úp" không báo trước

Thị trường mở cửa phiên 25/12 trong sắc xanh hân hoan, nối tiếp đà hưng phấn từ những phiên trước đó. Có những thời điểm, VN-Index đã chạm đến mốc đỉnh lịch sử 1.800 điểm với sự lan tỏa tốt. Thế nhưng, "kịch hay" chỉ thực sự bắt đầu sau 14h30.

Chỉ trong 15 phút phiên ATC, áp lực bán tháo bất ngờ xuất hiện và tập trung trực diện vào nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là "tam mã" nhà Vingroup. Cổ phiếu VIC, VHM, VRE đồng loạt ghi nhận tình trạng "trắng bên mua", dư bán hàng mỗi cổ phiếu cả triệu đơn vị. Tính chung 3 cổ phiếu trên, VN-Index đã bị "kéo lùi" 22 điểm.

Sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường. Khi "ông lớn" ngã ngựa, tâm lý đám đông lập tức bị kích động, đẩy VN-Index rơi mạnh. Nhiều nhà đầu tư cá nhân chỉ kịp nhìn bảng điện trong trạng thái "đứng hình", không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi danh mục vừa mới xanh mướt đã quay đầu giảm sâu chỉ sau một đợt khớp lệnh định kỳ.

Việc thị trường bị "đạp" trong phiên ATC luôn mang lại sự ức chế lớn nhất cho người cầm cổ phiếu. Bởi lẽ, đây là thời điểm nhà đầu tư không thể phản ứng kịp thời. Các lệnh MP (lệnh thị trường) trước đó không còn tác dụng, và việc hủy/sửa lệnh là không thể.

Trong phiên giao dịch 25/12, ﻿đà giảm mạnh của họ Vingroup diễn ra ngay sau thông tin doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup hiện chiếm tỷ trọng khoảng 20% trong VN-Index, có tác động rất lớn đến thị trường. Do đó, khi áp lực bán dâng cao tại nhóm này, chỉ số chính khó lòng tìm được điểm tựa để trụ vững.

Cổ đông "trở tay không kịp" – Nên hoảng loạn hay bình tĩnh?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Nhà đầu tư nên làm gì sau một phiên giảm sốc?

Thực tế lịch sử chứng minh rằng, những phiên giảm điểm mang tính chất "kỹ thuật" hoặc do tác động từ một nhóm cổ phiếu riêng lẻ ở phiên ATC thường sẽ có xu hướng "trả điểm" ở phiên sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta chủ quan.

1. Đừng bán tháo bằng mọi giá ở phiên sáng mai: Thông thường, sau một phiên giảm sàn đột ngột, áp lực bán sẽ còn tiếp diễn trong 30-60 phút đầu phiên tới do hiệu ứng tâm lý. Việc bán tháo ngay đầu phiên sáng mai thường là bán đúng "đáy" ngắn hạn. Hãy quan sát lực cầu bắt đáy tại các ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index.

2. Rà soát lại danh mục: Tách biệt "vàng" và "thau": Hãy nhìn vào danh mục của mình. Nếu cổ phiếu bạn nắm giữ bị giảm theo xu hướng chung của thị trường nhưng không có tin tức cơ bản xấu, hãy kiên nhẫn. Ngược lại, nếu cổ phiếu vi phạm các ngưỡng cắt lỗ (thường là -7% đến -10%), việc hạ tỷ trọng là điều bắt buộc để bảo vệ vốn, bất kể lý do thị trường là gì.

3. Quản trị rủi ro Margin: Đây là bài học xương máu. Những phiên ATC như hôm nay là lời nhắc nhở về việc sử dụng đòn bẩy quá cao. Nếu tài khoản của bạn đang ở trạng thái báo động, hãy ưu tiên đưa tỷ lệ tiền mặt về mức an toàn thay vì cố gắng "trung bình giá xuống".

Dù phiên 25/12 là một "gáo nước lạnh", nhưng nhìn ở góc độ tích cực, những cú sụt giảm mạnh là cần thiết để rũ bỏ lượng cung lỏng lẻo và đưa định giá cổ phiếu về mức hấp dẫn hơn. Nếu thị trường nhanh chóng cân bằng trở lại và nhóm dẫn dắt (Bank, Chứng khoán) giữ được nền giá, đây có thể lại là cơ hội để giải ngân cho nhịp sóng đầu năm mới.

Thay vì buồn chán, nhà đầu tư nên tập trung vào kế hoạch hành động: Giữ cái đầu lạnh, quan sát dòng tiền và tuân thủ kỷ luật giao dịch. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Nhận định về xu hướng sắp tới, ô﻿ng Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng những cú sốc tâm lý như vậy thường qua nhanh. Thị trường có thể chỉ cần một vài phiên để ổn định trở lại, thậm chí có khả năng phục hồi ngay trong phiên kế tiếp.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index theo đánh giá vẫn đang là xu hướng tăng, và cú giảm mạnh trong phiên vừa qua chưa đủ để làm gãy xu hướng này. Triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn được nhìn nhận theo hướng tích cực.