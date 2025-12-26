Diễn biến mới tại Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng

Sau phiên ATC ngày 25/12 đồng loạt giảm sàn, các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM, VPL, VRE) tiếp tục rơi sâu, thậm chí “trắng bên mua”. Vốn hóa thị trường của riêng Vingroup đã “bốc hơi” gần 177.000 tỷ sau 2 phiên. Nếu tính toàn bộ hệ sinh thái trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên HoSE, con số vốn hóa bị thổi bay sau 2 phiên lên đến gần 275.000 tỷ đồng.

Theo công văn số 764/2025, ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng - lớn nhất thế giới. Cùng với Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh…

Trong một diễn biến khác, theo văn bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 22/12 trước đó, Vingroup đã báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu quốc tế mang mã số VICD2328002. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 16/12/2025 thông qua phương thức phát hành qua đại lý.

Về quy mô, Vingroup đã phát hành thành công 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt huy động vốn này đạt mức 325 triệu USD. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, với ngày đáo hạn được xác định là 16/12/2030. Thị trường phát hành và niêm yết trái phiếu là Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna của Áo. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch phát hành và thanh toán là Đô la Mỹ (USD).

Động thái huy động vốn quốc tế này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn tiếp tục đa dạng hóa các kênh dẫn vốn. Với việc hoàn tất đợt phát hành vào trung tuần tháng 12/2025, Vingroup đã bổ sung thêm nguồn lực tài chính ngoại tệ dài hạn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn.