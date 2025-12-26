FPT và GELEX hợp tác chiến lược phát triển công nghệ Blockchain, hướng tới thị trường quốc tế

Theo nội dung ký kết, FPT và GELEX sẽ tập trung hợp tác trên 04 trụ cột chính trong lĩnh vực blockchain, bao gồm: phát triển sản phẩm và dịch vụ tài sản số; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain; ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp blockchain và tài sản mã hoá trong hệ sinh thái của hai tập đoàn nhằm gia tăng hiệu quả vận hành và giá trị dài hạn; cùng mở rộng hệ sinh thái blockchain tới các đối tác chiến lược quốc tế.

Phạm vi hợp tác được thiết kế linh hoạt, phù hợp với năng lực, định hướng phát triển của mỗi bên cũng như quy định pháp luật tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ, qua đó đặt nền móng cho việc hình thành các nền tảng blockchain có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc, nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu cùng kinh nghiệm triển khai thành công tại nhiều thị trường lớn. Trong những năm gần đây, FPT đã tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi, trong đó có công nghệ blockchain, phục vụ các khách hàng trong nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Trong khi đó, GELEX – tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái trải dài từ hạ tầng, sản xuất công nghiệp đến đầu tư tài chính – tiếp cận blockchain không chỉ như một công nghệ mới, mà như một nền tảng vận hành cho tương lai. GELEX xác định blockchain là “bài toán lớn”, nơi công nghệ phải gắn với giá trị thực tiễn, khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, FPT và GELEX luôn nỗ lực vun đắp một mối quan hệ hợp tác thực chất, mở ra nhiều cơ hội đi sâu vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mỗi bên. Điều này nhất quán với quan điểm xây dựng các liên minh chiến lược cùng đồng hành.

“Việc FPT và GELEX nâng cấp quan hệ từ hợp tác lên liên minh chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn: lấy nền tảng công nghệ làm gốc, thu hút nhiều đối tác cùng tham gia hệ sinh thái, không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà hướng tới toàn cầu. Đây chính là sự giao thoa giữa công nghệ và tài chính, tạo nền tảng cho những mô hình kinh doanh mới mang bản sắc Việt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. FPT rất vui mừng và tự hào được đồng hành cùng GELEX trên chặng đường đó”, ông Khoa khẳng định.

Về phía GELEX, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa FPT và GELEX đã được khởi động từ tháng 6/2024. Trong suốt thời gian qua, GELEX coi FPT là đối tác chiến lược tin cậy, đồng hành hiệu quả và tạo tiền đề cho những bước đi chiến lược tiếp theo.

“Việc ký kết hợp tác trong lĩnh vực blockchain hôm nay là điểm khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, từ phát triển sàn giao dịch tài sản số đến mở rộng toàn bộ hệ sinh thái, trên cơ sở niềm tin, sự tôn trọng và mục tiêu phát triển dài hạn của hai tập đoàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới – nơi niềm tin không chỉ được bảo chứng bằng giấy tờ hay các bên trung gian – blockchain đang tái định hình cách các nền kinh tế vận hành dựa trên nền tảng minh bạch, an toàn và kết nối không biên giới. Hợp tác giữa FPT và GELEX được kỳ vọng sẽ góp phần đưa công nghệ blockchain từ tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng thực chất, gắn với các mô hình kinh doanh và hệ sinh thái giá trị trong dài hạn.

Cũng tại buổi lễ, phía FPT cho biết, FPT đang cùng CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) chuẩn bị nền tảng công nghệ, sẵn sàng tham gia thị trường tài sản số. Trong vai trò đối tác công nghệ, FPT sẽ tham gia tư vấn kiến trúc tổng thể, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ lõi cho sàn giao dịch VIXEX – kết tinh đầu tiên của thỏa thuận hợp tác phát triển công nghệ blockchain.

Đại diện VIXEX cho hay: “Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn của FPT và khát vọng xây dựng một sàn giao dịch tài sản mã hoá an toàn, tin cậy, tuân thủ pháp luật và mang đến một trải nghiệm tốt nhất cho người dùng của VIXEX được kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình phát triển bài bản, có chiều sâu”.

Đây là bước đi mang tính đón đầu, tạo dựng năng lực cạnh tranh, chủ động trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của tài sản số trên toàn cầu. Đồng thời, thể hiện tinh thần đồng hành cùng chủ trương của Chính phủ: phát triển thị trường mới trên cơ sở thí điểm có kiểm soát, tuân thủ pháp luật và tiệm cận các thông lệ quốc tế.