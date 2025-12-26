Vietinbank phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, MCK: CTG) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HSX, HNX về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành 18/12/2025, Vietinbank đã hoàn tất phân phối gần 2,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho 55.846 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 44,63658403 (cổ đông sở hữu 10.000.000.000 cổ phiếu được nhận 4.463.658.403 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong tháng 1/2026.

Tổng số cổ phiếu CTG sau đợt phát hành ngày 18/12/2025 tăng từ gần 5,4 tỷ cổ phiếu lên gần 7,77 tỷ cổ phiếu; tương ứng vốn điều lệ VietinBank tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ngoài chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngày 17/11/2025, VietinBank đã chi ra hơn 2.400 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 450 đồng.

Trong một diễn biến khác, VietinBank đã công bố thông tin việc chào bán cổ phiếu Công ty CP Cảng Sài Gòn (SGP) do ngân hàng này sở hữu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai thông thường tại HNX.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 22/12/2025, HNX tổ chức phiên đấu giá hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,07% vốn điều lệ của Saigon Port do VietinBank sở hữu với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 15/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Saigon Port. Do đó, HNX quyết định hủy bỏ phiên đấu giá do không đủ điều kiện để tổ chức.

Về hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm 2025 đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 47,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% nhờ tăng trưởng dư nợ tốt; thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại giảm 10,9% so với cùng kỳ, về hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank ở mức 29,5 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VietinBank đạt 2.762 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 28,8%; cho vay khách hàng tăng 15,6% trong khi tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước lại giảm 23,4%.

Tại cuối quý III/2025, tổng nợ phải trả ở mức 2.592 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng mạnh 49,2%; phát hành giấy tờ có giá cũng tăng 20,1% cũng tăng 20,1% so với thời điểm đầu năm.