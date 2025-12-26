Taseco Land muốn góp vốn thành lập công ty tại TP.HCM

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên là CTCP Bất động sản Taseco Miền Nam, trụ sở chính đặt tại 34 Phan Đình Giót, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Vốn điều lệ dự kiến 100 tỷ đồng, trong đó Taseco Land tham gia góp vốn 80 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp mới thành lập này.

Nguồn vốn góp được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Taseco Land, thời hạn góp vốn 90 ngày kể từ ngày Taseco Miền Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Taseco Land cử ông Vũ Quốc Huy là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Taseco Miền Nam, thời hạn ủy quyền 5 năm.

Trong một diễn biến khác, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Taseco Land.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 22/12/2025 vừa qua, Taseco Land đã thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 350.000 cổ phiếu TAL.

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited mua 87.500 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 100.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 162.500 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital tăng sở hữu cổ phiếu TAL từ gần 32,2 triệu cổ phiếu lên hơn 32,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,9313% lên 9,0286% vốn tại Taseco Land.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Taseco Land mang về doanh thu thuần gần 2.171 tỷ đồng, tăng 73,8% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 283,4 tỷ đồng, tăng 40,2%.

Năm 2025, Taseco Land lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 4.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 536 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 50,1% kế hoạch doanh thu và 52,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Taseco Land tăng 40,5% so với đầu năm, lên gần 13.096,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 6.951,6 tỷ đồng, tăng 36,3%.