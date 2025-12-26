Chủ tịch Dương Công Minh và người liên quan nắm bao nhiêu cổ phiếu Sacombank?

Thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, MCK: STB) đã ghi nhận một số biến động về nhân cấp cao và thay đổi thương hiệu.

Sacombank thay đổi nhận diện của thương hiệu.

Cụ thể, tên thương hiệu "SACOMBANK" được trình bày bằng chữ in hoa, nét chữ chắc khỏe, cân đối, tạo cảm giác ổn định và tin cậy.

Phía ngân hàng miêu tả, cách xử lý typography không cầu kỳ, phản ánh tinh thần kỷ luật, chuẩn mực và hiệu quả. Đây là những giá trị cốt lõi của một tổ chức tài chính đang bước vào giai đoạn vận hành chín muồi.

Động thái này xảy ra sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank và chuyển sang làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh- Phó Tổng Giám đốc LPBank, sang làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng có thay đổi một số nhân sự Văn phòng HĐQT.

HĐQT Sacombank cũng sẽ có thay đổi khi ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025, bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026. Ngày 15/1/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Hiện, HĐQT Sacombank có 7 thành viên với Chủ tịch là ông Dương Công Minh; Phó Chủ tịch Phạm Văn Phong. Các thành viên HĐQT khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Những "biến động" của Sacombank trong quá trình tái cơ cấu cũng khiến dư luận dành nhiều sự quan tâm về cơ cấu cổ đông ngân hàng này.

Theo báo cáo ngày 16/12/2025 của Pyn Elite Fund, quỹ đầu tư đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund đã bán ra 4 triệu cổ phiếu STB trong ngày 9/12, qua đó giảm sở hữu từ gần 95,7 triệu cổ phiếu STB, tương đương 5,07% xuống còn 91,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,86% vốn điều lệ Sacombank.

Thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên do Sacombank công bố hồi đầu tháng 10.

Trước đó, theo công bố danh sách cập nhật cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên hồi tháng 10/2025, ngoài "sự xuất hiện" của Pyn Elite Fund, Chủ tịch Dương Công Minh sở hữu trực tiếp hơn 62,57 triệu cổ phiếu STB, tương đương 3,32% vốn điều lệ.

Người có liên quan với ông Dương Công Minh nắm giữ gần 11,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,63% vốn điều lệ. Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ sở hữu này thuộc về bà Dương Thị Liêm- em gái ông Minh.