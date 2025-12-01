Doanh nghiệp BĐS đầu tiên công bố lợi nhuận 2025 tăng hơn 100%, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Trong bối cảnh thị trường chung chìm trong sắc đỏ và áp lực bán gia tăng, cổ phiếu SGR của Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn lại bất ngờ đi ngược xu hướng khi tăng kịch trần lên 17.500 đồng/cp. Thanh khoản cũng khởi sắc với hàng trăm nghìn cổ phiếu được sang tay chỉ trong phiên sáng.

Đáng chú ý, nhịp bật tăng này diễn ra sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi so với cách đây khoảng 4 tháng, thị giá SGR đã “bốc hơi” gần 50%.

Cổ phiếu SGR bứt tốc sau khi Saigonres công bố kết quả kinh doanh năm 2025 cùng kế hoạch hoạt động năm 2026 với nhiều điểm sáng.

Cụ thể, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng, lần lượt tăng 123% và 101% so với năm 2024.

Dù tăng trưởng khá ấn tượng so với cùng kỳ, kết quả này vẫn chưa đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hồi tháng 4/2025, khi Saigonres đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng, tương ứng gấp 4 lần và 5,3 lần mức thực hiện của năm trước.

Bước sang năm 2026, Saigonres đưa ra kế hoạch kinh doanh ở mức tham vọng, với tổng chi phí đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng, doanh thu 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng, lần lượt tăng 310% và 139% so với năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu công bố báo cáo tài chính vào năm 2008.

Bên cạnh đó, HĐQT Saigonres thống nhất điều chỉnh thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 sang tháng 4/2026, thay vì kế hoạch ban đầu là quý III/2025. Tổng giá trị cổ tức dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 60 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp liên tiếp đón nhận các thông tin tích cực liên quan đến pháp lý và tiến độ dự án. Ngày 6/11/2024, Saigonres được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Nam Tiến 2, quy mô 35,2 ha với tổng mức đầu tư 4.253 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 19/9/2025, dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình cũng được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô 200 ha – lớn nhất trong lĩnh vực khu công nghệ thông tin tập trung tại Việt Nam hiện nay – với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 3.534 tỷ đồng.

Tại khu vực phía Nam, từ tháng 8/2025, Saigonres bắt đầu khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó có Phú Định Riverside (phường Phú Định) và Khu nhà ở Sài Gòn An Phú (phường Tân Khánh). Việc đồng thời triển khai dự án tại TP.HCM và khu vực phía Bắc tạo ra khối lượng công việc đáng kể, qua đó mở ra kỳ vọng về nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp từ năm 2026 trở đi.