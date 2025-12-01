CTCK dự báo bức tranh KQKD Q4/2025: Loạt nhóm ngành tăng tốc, một nhóm có thể tăng trưởng âm

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết trong Q4/2025 có thể tăng khoảng 24% so với cùng kỳ, qua đó đưa mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường năm 2025 lên khoảng 21%. Đà tăng này được dẫn dắt bởi động lực nội tại của kinh tế trong nước, mặt bằng lãi suất thấp và tiến độ giải ngân đầu tư công duy trì tích cực.

Xét theo ngành, một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong Q4/2025 gồm Năng lượng (+119%), Bất động sản dân cư (+109%) và Vật liệu cơ bản (+54%). Ngược lại, nhóm BĐS khu công nghiệp dự kiến giảm 22% do lợi nhuận của BCM suy giảm khi cùng kỳ năm trước có yếu tố bất thường, trong khi nhóm ngân hàng tăng trưởng chậm lại, ước đạt 13% do chịu ảnh hưởng từ nền lợi nhuận cao của Q4/2024 tại các ngân hàng quốc doanh.

Ngành ngân hàng: MBS cho rằng tăng trưởng dự báo chậm lại trong Q4/25 do nền cao Q4/24, với tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 khoảng 20%. NIM nhìn chung đi ngang so với 9T25 khi lãi suất đầu vào nhích nhẹ nhưng được bù đắp bởi lãi suất cho vay mới; chi phí trích lập chỉ tăng nhẹ 2,7% nhờ chất lượng tài sản cải thiện từ Q2/25. LNST Q4/25 ước tăng 13% svck, cả năm 2025 tăng khoảng 16%, trong đó một số ngân hàng tăng trưởng nổi bật gồm TCB, HDB, VPB và TPB nhờ tín dụng cao.

Ngành bất động sản: Lợi nhuận trên đà phục hồi với hoạt động mở bán sôi động cuối năm 2025, song tăng trưởng phân hóa do tiến độ bàn giao trải đều từ đầu năm hoặc từ Q3. Một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng vốn (NLG, VRE), trong khi một số khác dự kiến ghi nhận vào năm sau. Việc ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng trong Q4/2025 được kỳ vọng hỗ trợ phát triển dự án và nâng cao tính minh bạch, lành mạnh của thị trường bất động sản.

Ngành BĐS khu công nghiệp: Ngành đang dần thích ứng với chính sách thuế quan khi dòng vốn FDI vào chế biến – chế tạo có dấu hiệu quay lại, thể hiện qua FDI giải ngân tăng, xuất nhập khẩu của khối FDI phục hồi và thị trường KCN sôi động hơn với hoạt động cho thuê, đàm phán và ký MOU tích cực trong Q4/25. Lợi nhuận Q4/25 toàn ngành dự kiến giảm do nền cao của BCM, trong khi KBC, IDC và SZC vẫn ghi nhận tăng trưởng nhờ các hợp đồng đã ký và dòng tiền thu trước.

Ngành vật liệu cơ bản: Đà tăng trưởng trong Q4/25 tiếp tục được dẫn dắt bởi thị trường nội địa khi tiêu thụ tăng mạnh, đặc biệt ở thép xây dựng và HRC, dù giá bán duy trì đi ngang do áp lực từ thép Trung Quốc. Nhờ giá nguyên vật liệu thấp hơn so với cùng kỳ và giá bán ổn định, biên lợi nhuận gộp các doanh nghiệp thép dự kiến tiếp tục phục hồi, qua đó hỗ trợ kết quả kinh doanh Q4 tăng trưởng tích cực.

Ngành dầu khí: MBS đánh giá KQKD Q4 tiếp tục phục hồi nhờ khung pháp lý được hoàn thiện, đặc biệt Nghị quyết 66.6/2025/NQ-CP giúp tháo gỡ thủ tục và nâng cao hiệu quả triển khai dự án. Thượng nguồn phân hóa khi PVS chịu áp lực biên lợi nhuận do cơ cấu doanh thu EPC/EPCI, trong khi PVD tăng trưởng nhờ giàn khoan mới. Trung nguồn hưởng lợi từ công suất lọc dầu cao và LNG Nhơn Trạch 3 vận hành, hỗ trợ PVT và GAS, còn hạ nguồn ghi nhận BSR tăng mạnh từ nền thấp và PLX duy trì kết quả ổn định.

Ngành điện: Thủy điện được đội ngũ phân tích đánh giá là điểm sáng Q4/25 với sản lượng tăng mạnh nhờ thủy văn thuận lợi, giúp HDG, REE duy trì KQKD tích cực; điện khí phục hồi từ nền thấp với biên lợi nhuận cải thiện, hỗ trợ NT2, POW. Ngược lại, điện than và điện mặt trời chịu áp lực do huy động giảm và giá CGM thấp, trong khi điện gió tăng trưởng sản lượng; rủi ro cắt giảm công suất NLTT được đánh giá là cục bộ, ngắn hạn. Các chính sách mới ban hành trong Q4/25 cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, mở dư địa cho điện khí, điện gió ngoài khơi và cơ chế DPPA.

Ngành tiêu dùng – bán lẻ: MBS đánh giá KQKD Q4/25 tích cực khi nhu cầu tiêu dùng dần ổn định và chuẩn bị bước vào mùa cao điểm Tết, cùng hiệu quả rõ nét từ các mô hình kinh doanh mới. Nhóm tiêu dùng thiết yếu hưởng lợi từ cầu phục hồi và giá nguyên liệu giảm, hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận, trong khi bán lẻ duy trì đà mở rộng ở các mô hình thiết yếu, dược phẩm, điện tử và trang sức, giúp lợi nhuận và doanh thu tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Ngành logistics: Ngành đang thích ứng tốt với bối cảnh mới khi xuất nhập khẩu Việt Nam Q4/25 tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại các thị trường lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp cảng và vận tải biển duy trì đà tăng trưởng. Song song, tiêu dùng nội địa và hoạt động thương mại điện tử sôi động cuối năm tiếp tục thúc đẩy sản lượng của các doanh nghiệp chuyển phát.