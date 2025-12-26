KIS Việt Nam 15 năm phát triển bền vững, hướng tới Top 5 thị trường

Từ nền tảng vững chắc đến vị thế uy tín trên thị trường

KIS Việt Nam được thành lập năm 2010 sau khi công ty mẹ là Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (KIS Korea) hoàn tất việc mua lại EPS và chính thức đưa thương hiệu KIS gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam. Với kinh nghiệm Quốc tế cùng chiến lược phát triển bài bản, KIS Việt Nam từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ông Charlie Shin – CEO KIS Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng khi KIS Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 10 thị phần môi giới trên cả hai sàn HOSE và HNX. Thành tích này tạo tiền đề để Công ty tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên thị trường. Giai đoạn 2018–2019, KIS Việt Nam đẩy mạnh phát triển chiều sâu khi trở thành thành viên thị trường phái sinh, đồng thời được cấp phép phát hành Chứng quyền có bảo đảm (CW) và tham gia với vai trò AP/LP cho các quỹ ETF. Việc mở rộng danh mục sản phẩm giúp Chứng khoán KIS tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng, đồng thời tăng khả năng thích ứng với những biến động của thị trường.

Song song với mở rộng hoạt động kinh doanh, KIS Việt Nam liên tục củng cố năng lực tài chính. Năm 2021, Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.761 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 709 tỷ đồng mức cao trong bối cảnh thị trường chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu. Năm 2024, cùng việc kế thừa những công nghệ hiện đại từ công ty mẹ, KIS Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, cũng như tối ưu hiệu quả đầu tư kinh doanh. Ứng dụng giao dịch chứng khoán iKIS ra đời chứng minh rõ nét nhất cho những điều này.

Đến năm 2025, KIS Việt Nam duy trì 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 thị phần môi giới trên HOSE, đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động với nhiều chi nhánh và phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Sau đợt tăng vốn mới nhất vào cuối năm nay, vốn điều lệ của Công ty đạt 4.551 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/11/2025 đạt 6.277 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này phản ánh nền tảng tài chính an toàn, tạo dư địa cho việc đầu tư công nghệ, mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro. Song hành cùng tăng trưởng về tài chính và thị phần, KIS Việt Nam không ngừng đầu tư cho con người và hệ vận hành. Đội ngũ nhân sự được trải dài từ hội sở đến chi nhánh và phòng giao dịch tại 2 trung tâm kinh tế lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định, đồng thời thích ứng nhanh với các thay đổi của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, KIS Việt Nam chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo, chuẩn hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Dấu ấn 15 năm và định hướng tương lai

Ban Lãnh đạo KIS Việt Nam cùng đội ngũ nhân sự chủ chốt thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật mừng công ty tròn 15 tuổi.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập KIS Việt Nam được tổ chức trong không khí trang trọng và ấm cúng, với sự tham gia của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty. Khoảnh khắc Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự chủ chốt cắt bánh mừng sinh nhật 15 tuổi không chỉ là nghi thức kỷ niệm, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết, đồng lòng và niềm tin vào chặng đường phía trước. Phát biểu tại sự kiện, ông Charlie Shin – Tổng Giám đốc KIS Việt Nam đã xúc động nhìn lại hành trình 15 năm nỗ lực: "Trong suốt 15 năm qua, KIS Việt Nam đã phát triển ổn định bất chấp nhiều thăng trầm. Tôi tin rằng những thành quả này có được là nhờ vào sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm tốt hơn mỗi ngày của toàn thể các thành viên trong công ty."

Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Charlie Shin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn đồng hành, đóng góp cho sự phát triển chung. Dựa trên những nền tảng vững chắc đã xây dựng, Tổng Giám đốc bày tỏ kỳ vọng KIS Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dám thử thách và đổi mới, hướng tới mục tiêu lọt Top 5 công ty chứng khoán hàng đầu thị trường vào năm 2030.

15 năm là dấu mốc để tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều kỳ vọng lớn hơn. Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược phát triển rõ ràng, sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ công ty mẹ, cùng đội ngũ nhân sự tâm huyết, KIS Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá, tiếp tục kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và thị trường.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần đã được tôi luyện suốt 15 năm qua, KIS Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai tăng trưởng mạnh mẽ, vươn xa và khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam.