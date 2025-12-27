VPS chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

Theo công bố mới nhất, Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) sẽ chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 50.000 đồng/cổ phiếu.



Toàn bộ cổ phiếu chào bán đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính của VPS, phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, VPS công bố danh sách 05 nhà đầu tư cá nhân dự kiến tham gia đợt chào bán này. Cả 5 nhà đầu tư đều không có mối liên hệ với người nội bộ của VPS.

5 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VPS

Trong số này chỉ có nhà đầu tư Nguyễn Ngọc Linh đã sở hữu cổ phiếu VCK trước đợt chào bán. Sau đợt chào bán, cả 5 cá nhân này đều duy trì tỷ lệ sở hữu dưới 5%.

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2025. Trước đó, VPS đã hoàn thành 2 đợt phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng và IPO hơn 202 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức hơn 14.823 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nói trên, VPS tiếp tục tăng vốn lên mức gần 16.442 tỷ đồng.

Ngày 16/12 vừa qua, 1,48 tỷ cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS đã chính thức giao dịch trên sàn HoSE với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa ngày chào sàn là gần 88.939 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng, cùng tăng 52%.

HĐQT VPS mới đây đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, VPS đặt mục tiêu doanh thu cả năm 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, VPS điều chỉnh tăng 3,5% doanh thu và tăng 25% mục tiêu lợi nhuận.

Như vậy, VPS đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và đạt 73% kế hoạch lãi trước và sau thuế sau 9 tháng.



