Bạc tăng vọt 10% sau 1 đêm, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 3 thế giới

Đêm qua (26/12) theo giờ Việt Nam, giá Bạc gây sốc cho giới đầu tư toàn cầu khi tăng vọt 10%, vượt 79 USD/oz lần đầu trong lịch sử. Tính từ đầu năm, giá Bạc đã tăng đến 170%, vượt trội so với Vàng, Chứng khoán hay Bitcoin,…

Bạc liên tục tăng nóng đẩy giá trị vốn hóa thị trường lên mức kỷ lục hơn 4.400 tỷ USD (theo ước tính của CoinMarketCap). Con số này đưa Bạc vượt qua Apple để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Vàng và NVIDIA.

“Kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm 2026, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng đang thúc đẩy biến động giá trong bối cảnh thanh khoản thị trường mỏng,” ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định. “Dù có rủi ro chốt lời trước thời điểm cuối năm, xu hướng tăng vẫn rất mạnh”.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác thúc đẩy giá Bạc tăng nóng thời gian qua đến từ đông thái liên tục hút tiền của các quỹ đầu tư Bạc lớn trên thế giới. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, iShare Silver Trust (SLV) - quỹ Bạc do “gã khổng lồ” BlackRock quản lý, đã chi hơn 1,6 tỷ USD để mua Bạc. Từ đầu năm 2025 đến nay, quỹ đã chi gần 3,4 tỷ USD để mua Bạc.

Đến thời điểm hiện tại, quy mô tài sản quản lý của SLV lên đến hơn 38 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sau giai đoạn miệt mài mua gom, quỹ Bạc lớn nhất thế giới này hiện đang nắm gần 527 triệu oz Bạc (16.400 tấn).

Một quỹ Bạc lớn khác là Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) cũng mạnh tay mua thêm trong tháng 12, với khoảng hơn 4 triệu oz (130 tấn). Hiện tại, quỹ đang nắm gần 209 triệu oz Bạc (~6,5 nghìn tấn), tương đương quy mô tài sản hơn 16,6 tỷ USD. PSLV là một trong những quỹ bạc vật chất lớn nhất thế giới, đại diện cho triết lý “bạc thật” của Sprott Asset Management LP.

Nhìn chung, Bạc không còn là món đồ trang sức lấp lánh hay một công cụ đầu cơ ngắn hạn mà trở thành tài sản chiến lược được săn lùng trong kỷ nguyên công nghệ mới. Sự mất cân đối cung – cầu và tình trạng cạn kiệt kho dự trữ, dẫn tới cuộc đua gom hàng khốc liệt giữa các cường quốc.

Trung Quốc sẽ áp dụng cơ chế cấp phép xuất khẩu mới đối với Bạc, có hiệu lực từ tháng 1/2026, khẳng định vai trò của Bạc là tài sản có ảnh hưởng an ninh quốc gia, và kho dự trữ trong nước phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Trước đó, Mỹ cũng đã chính thức điền tên Bạc vào “Danh sách các Khoáng sản Thiết yếu”, phần nào cho thấy sự phụ thuộc vào một nguồn cung Bạc ngày càng thâm hụt. Giới phân thậm chí còn dự đoán về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ sớm thiết lập một kho dự trữ bạc chiến lược quốc gia, tương tự như kho dự trữ dầu mỏ, để phục vụ cho các ngành công nghiệp quốc phòng và năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, theo quy định ngân hàng Basel III, Bạc vật chất (cùng với vàng) được phân loại là tài sản an toàn cấp 1 và hưởng hệ số rủi ro 0% khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn. Tuy nhiên, các hợp đồng bạc phái sinh phải đảm bảo có nguồn vốn ổn định (tức tài sản chất lượng cao) bằng 85% giá trị vị thế đó để bù đắp rủi ro. Áp lực phải giảm bớt các vị thế phái sinh bạc trên giấy tờ đã buộc các ngân hàng tranh nhau mua lại hợp đồng, vô tình đẩy giá bạc vật chất lên cao.

Mặc dù đã tăng rất mạnh trong năm 2025 nhưng Bạc được đánh giá vẫn còn dư địa tăng. Theo CIO Maria Smirnova của Sprott Asset Management Sprott cho biết, tổ chức này vẫn giữ quan điểm lạc quan về bạc trong trung hạn. Các mô hình kỹ thuật mà họ theo dõi dự báo gái Bạc có thể lên 100–200 USD/oz trong vài quý tới theo một số chuyên gia phân tích.