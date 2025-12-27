Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng cổ phiếu 'họ Vin'

27-12-2025 - 10:07 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán hôm nay (26/12) trải qua phiên giao dịch đầy cảm xúc, khi VN-Index có lúc rơi thẳng xuống dưới mốc 1.700 điểm ngay từ đầu phiên, trước khi được đảo chiều đáng kể vào cuối ngày, khi nhóm cổ phiếu Vingroup “thoát hiểm”.

Áp lực bán xuất hiện gần như ngay lập tức khi thị trường mở cửa, trong bối cảnh dư âm thông tin Vingroup rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vẫn bao trùm tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra vào cuối phiên chiều, khi lực cầu bắt đáy quy mô lớn bắt đầu nhập cuộc. Dòng tiền mạnh tập trung trước hết vào chính nhóm cổ phiếu Vingroup - tâm điểm gây áp lực suốt cả phiên. Lượng dư bán giá sàn được hấp thụ nhanh chóng, giúp VIC, VHM và VRE lần lượt “thoát sàn” trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu trụ cột thu hẹp đà giảm giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu.

Kết phiên, VRE thu hẹp đáng kể mức giảm, chỉ còn 0,8%. VIC giảm 1,9%, VHM giảm 3,8%. Trong khi đó, VPL vẫn giảm sàn 7%, xuống mức 92.100 đồng/cổ phiếu. Việc nhóm cổ phiếu trụ cột thu hẹp đà giảm đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu.

Dòng tiền cũng có dấu hiệu lan toả sang nhóm thép, ngân hàng và dầu khí. HPG giữ sắc xanh xuyên suốt phiên, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. STB trở thành điểm sáng của nhóm ngân hàng khi tăng mạnh, trong khi nhiều cổ phiếu lớn khác thu hẹp đà giảm. Ở nhóm chứng khoán và dầu khí, một số mã cũng bật tăng trở lại, góp phần giữ nhịp hồi cho thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,05 điểm (0,75%) xuống 1.729,8 điểm. HNX-Index giảm 0,45 điểm (0,18%) 250,53 điểm. UPCoM-Index giảm 0,87 điểm (0,72%) xuống 119,28 điểm. Thanh khoản tăng mạnh lên hơn 32.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1.222 tỷ đồng, tập trung vào nhóm Vingroup, DGC.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK dự báo bức tranh KQKD Q4/2025: Loạt nhóm ngành tăng tốc, một nhóm có thể tăng trưởng âm

CTCK dự báo bức tranh KQKD Q4/2025: Loạt nhóm ngành tăng tốc, một nhóm có thể tăng trưởng âm Nổi bật

Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội

Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội Nổi bật

Kido sắp chi gần 350 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông

Kido sắp chi gần 350 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông

10:05 , 27/12/2025
VPS chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

VPS chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

10:05 , 27/12/2025
Bạc tăng vọt 10% sau 1 đêm, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 3 thế giới

Bạc tăng vọt 10% sau 1 đêm, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 3 thế giới

08:54 , 27/12/2025
Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank vì một lý do đặc biệt

Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank vì một lý do đặc biệt

00:55 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên