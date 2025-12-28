PNJ sắp chi hơn 340 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025.

Cụ thể, PNJ dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/1/2026, thời gian dự kiến thanh toán 28/1/2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, PNJ có hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 12/1/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản , thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026.

PNJ sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PNJ mang về doanh thu thuần hơn 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.610,4 tỷ đồng, tăng 16,5%.

Năm 2025, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.959,7 tỷ đồng, giảm 7,3% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 82,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PNJ giảm 157 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 17.050,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 2.147,2 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 12.448,8 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 5.058,7 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.332,6 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng nợ.