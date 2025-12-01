Vietcombank rót thêm 10.000 tỷ vào một công ty chứng khoán

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã VCB) mới đây đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng.

Lần gần nhất VCBS tăng vốn điều lệ là vào cuối năm 2022, từ 1.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng. VCBS là công ty con do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Ông Lê Mạnh Hùng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Động thái tăng vốn của VCBS nằm trong xu hướng chung của ngành chứng khoán khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Năng lực về vốn là yếu tố đặc biệt quan trọng để các CTCK mở rộng các hoạt động chính, đặc biệt là cho vay, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, VCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.393 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 441 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 437 tỷ đồng, tăng 20%; lãi từ cho vay và phải thu đạt 567 tỷ đồng, tăng 20%; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 325 tỷ đồng, tăng 8%.

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của VCBS đạt 18.977 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ có giá trị gần 6.900 tỷ đồng; các khoản cho vay hơn 9.800 tỷ đồng; và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 850 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 4.906 tỷ đồng.