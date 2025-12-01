Lịch chốt quyền cổ tức tuần 29/12– 2/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Theo thống kê, có 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 29/12– 2/1/2026. Trong đó cả 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

CTCP Traphaco (mã TRA) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/1 và ngày thực hiện là 28/1 tới đây.

Với tỷ lệ chi trả 20% - tức 2,000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu - và hơn 41.45 triệu cp đang lưu hành, ước tính TRA cần chi khoảng 83 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Số tiền sẽ đến tay cổ đông từ ngày 28/01/2026.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, mức cổ tức thông qua cho năm 2025 tối thiểu là 30%. Như vậy, cổ đông TRA sẽ còn ít nhất 1 đợt nhận cổ tức nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng TRA thường chi trả ở mức 40% trong những năm gần đây. Với việc Doanh nghiệp vẫn đang có bức tranh kinh doanh khá tốt, nhiều khả năng cổ đông TRA sẽ nhận được cổ tức ở mức cao hơn khoản tối thiểu được thông qua.

Ngày 30/12 tới đây, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là hơn 46,7 triệu cổ phiếu, Vật liệu xây dựng Biên Hòa sẽ phải chi khoảng 140,1 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/12/2025, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 29/1/2026.

Mới đây, ngày 9/12, ĐHCĐ bất thường Công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 từ tối thiểu 20% lên tối thiểu 30%.﻿

CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 17%, tương ứng 1.700 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến chi trả khoảng 11,3 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/12 và ngày thanh toán rơi vào 30/01/2026.

Theo kế hoạch đã thông qua, QHD dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2025, tương tự năm 2024. Với mức tạm ứng 17%, Công ty còn ít nhất một đợt chi trả nữa để hoàn tất kế hoạch năm.

Ngoài tiền mặt, QHD cũng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, bằng với mức thực hiện năm trước. Nếu cả hai hình thức đều được triển khai, tổng mức chia cổ tức năm 2025 có thể lên tới 40%.﻿