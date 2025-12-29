CRC bắt tay Haimaker phát triển trung tâm AI 100MW trị giá 1 tỷ USD tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán: CRC), cùng với Haimaker.ai, sẽ hợp tác đầu tư thành lập liên doanh Vietnam Data Gen (VDG), với sự tham gia của một số nhà đầu tư chiến lược toàn cầu. Liên doanh này vừa chính thức công bố kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, với quy mô tổng công suất 100MW tại Việt Nam.

Phát biểu về ý nghĩa chiến lược của dự án, Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc cách mạng công nghiệp hóa số. Dự án trung tâm dữ liệu AI công suất 100MW này sẽ là một trong những cột mốc quan trọng, thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời từng bước khẳng định vị thế một quốc gia có chủ quyền AI trên bình diện toàn cầu, với năng lực tính toán hiệu năng cao, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia.”

Việt Nam - điểm đến mới của hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu tại châu Á

Trong bối cảnh làn sóng AI - Cloud - GPU đang thúc đẩy nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng mạnh trên toàn châu Á, Việt Nam đang dần nổi lên như một điểm đến mới nhờ hạ tầng viễn thông được cải thiện, môi trường chính trị - xã hội ổn định và định hướng chuyển đổi số rõ ràng.

Ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa và đưa AI vào vận hành, kéo theo nhu cầu cấp thiết về năng lực tính toán đặt trong nước - vừa để tối ưu tốc độ xử lý và độ ổn định, vừa đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Create Capital Vietnam, Haimaker.ai và liên doanh Vietnam Data Gen, cùng nhóm nhà đầu tư chiến lược toàn cầu, đã công bố kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền quy mô 100MW. Đây được xem là một trong những sáng kiến hạ tầng số tham vọng nhất từ trước tới nay, nhằm đưa Việt Nam trở thành AI hub có chủ quyền của Đông Nam Á.

Quy mô đầu tư và lộ trình triển khai theo giai đoạn

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến lên tới khoảng 1 tỷ USD, được giải ngân theo từng giai đoạn nhằm bám sát tiến độ lấp đầy nhu cầu thị trường và kiểm soát rủi ro đầu tư.

Giai đoạn 1: Khởi động tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, với công suất 10-20MW, tổng vốn 100-200 triệu USD, chiếm khoảng 10-20% tổng mức đầu tư.

Giai đoạn 2: Mở rộng lên 40-60MW, vốn đầu tư 400-600 triệu USD, chiếm 40-60% tổng vốn.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện toàn bộ mạng lưới lên 100MW, sử dụng phần vốn còn lại để đạt năng lực trung tâm AI cấp quốc gia và khu vực.﻿

Cách tiếp cận theo từng giai đoạn cho phép dự án xây dựng nền tảng vững chắc, đồng thời tạo dư địa mở rộng linh hoạt và phát triển bền vững trong dài hạn.

Về chiến lược triển khai, các trung tâm dữ liệu AI sẽ được đặt tại nhiều khu vực đáp ứng đồng thời ba yếu tố cốt lõi (1) Nguồn điện ổn định, chi phí cạnh tranh; (2) Hạ tầng mạng, cáp quang và kết nối quốc tế chất lượng cao và (3) Mật độ doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ cao tập trung.

Mỗi trung tâm được thiết kế theo mô hình giá đỡ mật độ cao, áp dụng khung quản trị dữ liệu có chủ quyền, kết hợp AI Cloud đa thuê bao và colocation, qua đó hình thành “hạ tầng lõi” cho nền kinh tế dịch vụ AI - bao gồm LLM, AI agent doanh nghiệp, API suy luận, viễn thông, nghiên cứu khoa học sử dụng GPU và các dịch vụ tính toán hiệu năng cao khác.

Mạng lưới AI Data Center/AI Cloud 100MW hướng tới các nhóm khách hàng có nhu cầu tính toán lớn và tiêu chuẩn quản trị dữ liệu nghiêm ngặt, như cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và doanh nghiệp công nghệ phát triển ứng dụng AI.

Ông Su Le, Nhà sáng lập Haimaker, chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi là đưa AI có chủ quyền đến với mọi doanh nghiệp và bộ, ngành tại Việt Nam. Cùng với CRC, VDG và các nhà đầu tư, đối tác toàn cầu, chúng tôi đang xây dựng một hạ tầng số hiện đại - nơi dữ liệu, giá trị và đổi mới sáng tạo được lưu giữ và phát triển trong nước.”

Liên minh cho phép triển khai nhanh chóng các dịch vụ co-location truyền thống và AI Cloud Stacks, giúp các doanh nghiệp và nhà điều hành tiếp nhận khối lượng công việc lớn trong khi vẫn bảo đảm quyền kiểm soát chủ quyền dữ liệu.

Đối tác công nghệ và khách hàng đầu tiên

Ngày 11/12/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thông tin CEH đã ký kết Thỏa thuận cung cấp dịch vụ với liên doanh Vietnam Data Gen (VDG). Đây là khách hàng đầu tiên của dự án, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Phù hợp với chiến lược số hóa quốc gia

Việc phát triển dự án hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược tại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/12/2024), trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là lĩnh vực đột phá, đóng vai trò trọng tâm trong phát triển kinh tế quốc gia.

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường kinh tế số tăng trưởng nhanh trong khu vực, với lực lượng kỹ sư công nghệ chất lượng cao, chi phí cạnh tranh và dư địa đầu tư lớn trong hạ tầng dữ liệu. Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia kiến tạo nền tảng số quốc gia, hướng tới phát triển bền vững, toàn diện và bao trùm.

Theo các dự báo thị trường, quy mô nền kinh tế AI của Việt Nam có thể đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040, được thúc đẩy bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu.