Một "đại gia" dầu khí có thể lọt vào rổ VN30 trong kỳ review tháng 1

Ngày 21/01/2026, chỉ số VN30 sẽ công bố thông tin thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần. Ngày 31/12/2025 là thời điểm chốt dữ liệu. Ngày có hiệu thực của danh mục mới là 02/02/2026. Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 26/12/2025, BSC dự báo thay đổi của chỉ số VN30 như sau:

Cổ phiếu CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã: BSR) có thể được thêm mới do đã thỏa mãn các tiêu chí của chỉ số. Ngược lại, cổ phiếu Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex (mã: BCM) có thể bị loại do không thỏa mãn điều kiện GTGD-KL.

Theo đó, với việc được thêm mới, BSC Research dự báo BSR có thể được các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 mua thêm khoảng 3,3 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu BCM có thể bị giảm tỷ trọng khoảng 400 nghìn đơn vị.

Dự báo số lượng cổ phiếu mua/bán của các quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30

Hiện tại, có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN30 ETF; SSIAM VN30 ETF; KIM Growth VN30 ETF; MAFM VN30 ETF. Trong đó quỹ DCVFMVN30 là quỹ có tổng giá trị tài sản ròng lớn nhất, đạt hơn 6.440 tỷ đồng (tại ngày 28/12).

Về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree ﻿cho rằng ﻿diễn biến của nhóm cổ phiếu họ Vingroup sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối cả chỉ số và tâm lý thị trường. Việc các cổ phiếu này xuất hiện cây nến rút chân mạnh, đóng cửa gần mức cao nhất phiên cuối tuần cùng thanh khoản bắt đáy đáng chú ý khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó lường.

Kịch bản có thể xảy ra là nhóm cổ phiếu này đảo chiều và tiếp tục kéo vượt đỉnh, hoặc sau nhịp hồi là một pha rũ hàng nữa để hấp thụ cung. Ở các nhóm ngành khác, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh.

Ngoài nhóm Dầu khí đang thể hiện dòng tiền tương đối rõ nét, phần lớn các nhóm ngành còn lại chưa ghi nhận sự tham gia đồng bộ và đủ mạnh của dòng tiền lớn. Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ còn xuất hiện thêm một nhịp rũ hàng nữa trong ngắn hạn, trước khi thị trường có thể bước vào một pha hồi phục đáng kể và rõ ràng hơn sau dịp nghỉ tết dương lịch.