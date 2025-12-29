Âu Lạc của nữ đại gia Ngô Thu Thúy sắp 'chào sàn'

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định số 1492/QĐ-SGDHN, chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Âu Lạc với mã chứng khoán ALC, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là hơn 56,47 triệu cổ phiếu; tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 564,7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Âu Lạc không phải là một doanh nghiệp "lạ lẫm" trên thị trường; được thành lập từ tháng 9/2002. Ngành nghề kinh doanh gồm: Vận tải nhiên liệu ven biển và viễn dương; Kinh doanh vận tải nhiên liệu đường thủy nội địa; Dịch vụ hàng hải - Kinh doanh vận tải biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Môi giới thuê và mua bán tàu biển;....

Hiện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT và ông Mai Văn Tùng- Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý III/2025, doanh thu trong kỳ của Âu Lạc ở mức gần 342,5 tỷ đồng, giảm khoảng 29 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tiết giảm đáng kể từ gần 363 tỷ đồng về hơn 225 tỷ đồng; khiến lợi nhuận gộp gấp khoảng 11 lần so với quý III/2024, lên hơn 117 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, Âu Lạc báo lãi ròng quý III/2025 ở mức hơn 70,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ hơn 14,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần ở mức gần 957 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước; nhưng lãi ròng lại tăng gần 22%, lên mức 191 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng cộng tài sản của Âu Lạc ở mức hơn 2.241 tỷ đồng, giảm 29 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Điểm sáng trong BCTC quý III/2025 của Âu Lạc là việc nợ phải trả cải thiện từ 869 tỷ đồng về 691 tỷ đồng; hầu hết do Âu Lạc giảm nợ ngắn hạn từ 419 tỷ đồng về còn 296 tỷ đồng. Khoản nợ dài hạn cũng giảm từ hơn 449,8 tỷ đồng về 395 tỷ đồng, toàn bộ đều là vay và nợ thuê tài chính dài hạn với tài sản bảo đảm là tàu và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn thuộc sở hữu của Âu Lạc.

Nói thêm về Âu Lạc, tháng 5/2025, nhóm cổ đông Âu Lạc thu hút sự chú ý không nhỏ trong giới đầu tư khi nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Theo công bố cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ACB tại ngày 29/4/2025, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã nâng tỷ lệ sở hữu tại ACB lên hơn 63,2 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,416%.

Số lượng cổ phần của người có liên quan đến bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là hơn 111,5 triệu cổ phần, tương ứng 2,497%.

Ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny cũng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên hơn 51 triệu cổ phần (tương ứng tỷ lệ 1,142%). Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny hiện đang nắm giữ hơn 123,7 triệu cổ phần, tương đương 2,77%.

Công bố cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ACB tại ngày 29/4/2025. Nguồn: ACB

Được biết, Nguyễn Thiên Hương Jenny và Nguyễn Đức Hiếu Johnny là 2 con của bà Ngô Thu Thúy- Chủ tịch HĐQT Âu Lạc.

Đáng chú ý, theo công bố bổ sung thông tin về cổ đông nắm 1% vốn điều lệ trở lên ngày 10/9/2024 của ACB, Công ty CP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương cũng nắm gần 58,6 triệu cổ phần ACB, tương ứng 1,3% vốn. Còn người có liên quan đến doanh nghiệp này nắm hơn 107,7 triệu cổ phần, tức sở hữu 2,4% vốn ACB.

Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương được biết đến là thành viên trong hệ sinh thái Âu Lạc của nữ đại gia Ngô Thu Thúy. Bà Thúy hiện đang là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 7/2025, cổ đông của Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương gồm: Công ty TNHH Diamond Crest Global (23,48%); ông Nguyễn Đức Hinh (3,09%) và bà Ngô Thu Thuý (3,09%). Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Ngô Thu Thúy có cùng địa chỉ đăng ký.

Đây cũng là 2 người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam Group). Trong đó, ông Nguyễn Đức Hinh là Chủ tịch HĐQT và bà Ngô Thu Thúy đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc KCN Việt Nam Group.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2021, có vốn điều lệ hơn 2.246 tỷ đồng (tính đến tháng 12/2025). Trong đó, cổ đông đến từ Singapore là KCN Vietnam Private Limited nắm tới 94,6% vốn điều lệ.

Theo giới thiệu trên website, KCN Việt Nam sở hữu quỹ đất hơn 300 hecta, là nhà đầu tư kho và xưởng xây sẵn cho thuê chất lượng cao tại nhiều vị trí chiến lược trên cả nước, tiêu biểu như: KCN Phúc Điền - Hải Phòng (Hải Phòng), KCN Tân Hưng - Bắc Ninh (Hải Phòng), KCN An Phát - Hải Phòng (Hải Phòng), KCN Deep C - Hải Phòng (Hải Phòng), KCN Thuận Thành 3B - Bắc Ninh (Bắc Ninh),...