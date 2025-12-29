Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/12/2025

29-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

PHN Công ty cổ phần Pin Hà Nội : Ngày 26/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 02 năm 2025, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.

MCH Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN : Ngày 12/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

DNH Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi : Ngày 13/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 14% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 13/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam : Phó Tổng Giám đốc Lê Chiến Thắng đăng ký bán 124.900 CP và đã bán 114.857 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.043 CP (tỷ lệ 0%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Giao dịch diễn ra từ 24/11/2025 đến 19/12/2025.

MGR CTCP Tập đoàn Mgroup : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Mai Đức Hoàn đã mua 240.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 240.000 CP (tỷ lệ 1,2%). Giao dịch diễn ra trong ngày 19/12/2025.

SJM Công ty Cổ phần Sông Đà 19 : Ông Trương Khắc Tâm đã mua 534.000 CP, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 534.000 CP (tỷ lệ 10,68%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HMR CTCP Đá Hoàng Mai : CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt đăng ký mua 250.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 29/12/2025 đến 20/01/2026. Bà Vũ Thị Hải Yến là Chủ tịch HĐQT tại tổ chức niêm yết và là Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt.

DST Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long : CTCP Chứng khoán Smartinvest đăng ký bán 263.000 CP nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 30/12/2025 đến 27/01/2026. Ông Trần Minh Tuấn là Ủy viên HĐQT tại tổ chức niêm yết và là Phó Chủ tịch HĐQT tại CTCP Chứng khoán Smartinvest.

TV1 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 : Ủy viên HĐQT Lê Văn Lực đăng ký bán 64.554 CP nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 05/01/2026 đến 30/01/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

