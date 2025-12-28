Chứng khoán Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 12.500 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB, sàn HoSE) đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS).

Theo đó, vốn điều lệ của VCBS sẽ được tăng từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng, Như vậy, quy mô vốn của công ty chứng khoán này sẽ tăng thêm 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 400% so với trước khi thực hiện.

Lần điều chỉnh vốn điều lệ gần đây nhất của VCBS diễn ra vào cuối năm 2022, khi doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Được biết, Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thành lập từ tháng 4/2002; trụ sở chính đặt tại Tầng 5, 6, 7, 8 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Hiện tại, VCBS đang là công ty con do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Ông Lê Mạnh Hùng hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VCBS mang về tổng doanh thu hoạt động gần 1.393,5 tỷ đồng, tăng 19,7% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 436,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 566,7 tỷ đồng, tăng 20,4%; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt hơn 325,1 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí VCBS báo lãi ròng đạt gần 441,3 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VCBS tăng 47,1% so với đầu năm, lên mức hơn 18.977,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài chính FVTPL ghi nhận gần 6.893,2 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng tài sản; các khoản cho vay hơn 9.825 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 14.071,3 tỷ đồng, tăng 67,7% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn 12.804,2 tỷ đồng, chiếm 91% tổng nợ.



