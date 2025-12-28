Vì sao Cienco1 bị xử phạt?

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Cienco1).

Theo đó, Cienco1 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, năm 2025; quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cienco1 được thành lập năm 1964, trụ sở chính tại số 623 đường La Thành, phường Giảng Võ, TP.Hà Nội.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng công nghiệp, dân dụng; Tư vấn đầu tư xây dựng; Khảo sát thiết kế; Giám sát thí nghiệm các công trình giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải, nhiên liệu; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ du lịch; Đào tạo công nhân kỹ thuật; Xuất khẩu lao động.

Cienco1 được biết đến là đơn vị thi công của nhiều công trình tiêu biểu như: cầu Rạch Miễu, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng), cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), và các dự án đường cao tốc như Sài Gòn - Trung Lương, Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trong một diễn biến khác, tháng 10/2025, liên danh giữa Cienco1 cùng 4 thành viên gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành và Công ty CP Xây lắp 368 đã trúng Gói thầu xây lắp 2 cây cầu lớn này, thuộc Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT.994.

Giá trúng thầu là 1.848,139 tỷ đồng, thấp hơn 2,3% so với giá dự toán 1.892,332 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 538 ngày theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh.



