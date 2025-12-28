Công ty của ông Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ vận tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng

Ứng dụng gọi xe Xanh SM mới đây đã bổ sung thêm một loại hình dịch vụ mới là xe tải điện nội đô, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của nền tảng này sang lĩnh vực vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ.

Trên giao diện ứng dụng, dịch vụ được hiển thị với tên gọi "Xe tải nhỏ", hướng đến nhu cầu chở đồ gia dụng, nội thất, vật liệu xây dựng nhẹ và hàng hóa có khối lượng vừa phải trong khu vực nội thành.

Mức giá khởi điểm được niêm yết từ 110.000 đồng/chuyến. Với quãng đường thử nghiệm khoảng 10 km, giá cước hiển thị vào khoảng 200.000 đồng, chưa tính các chương trình ưu đãi hay mã khuyến mại, nếu có.

Theo thông tin từ Xanh SM, dịch vụ vận tải van nội đô sử dụng dòng xe tải điện VinFast EC Van. Đây là mẫu xe tải điện cỡ nhỏ do VinFast phát triển, nhắm đến nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ và các doanh nghiệp thương mại điện tử có nhu cầu vận chuyển hàng hóa chặng ngắn trong đô thị.

Xe tải điện EC Van

Xe EC Van có kích thước gọn, tải trọng phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông đô thị, cho phép di chuyển linh hoạt trong nhiều khung giờ khác nhau.

Theo kế hoạch, mẫu xe tải điện EC Van có tải trọng 580 kg sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 12-2025 hoặc đầu tháng 1-2026. Giá bán dự kiến của phiên bản tiêu chuẩn là 285 triệu đồng, trong khi bản nâng cao có giá khoảng 305 triệu đồng.

Người dùng có thể đặt xe trực tiếp trên ứng dụng, theo dõi lộ trình di chuyển, ước tính chi phí và thanh toán điện tử, tương tự các dịch vụ taxi điện của Xanh SM. Việc công khai giá cước ngay từ đầu được đánh giá giúp tăng tính minh bạch, hạn chế phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận – một vấn đề thường gặp trong vận tải hàng hóa nhỏ lẻ hiện nay.



Trên thị trường vận tải hàng hóa nội đô bằng xe van hiện nay, các nền tảng như Lalamove, Ahamove hay Thành Hưng đang chiếm thị phần đáng kể. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, sự kết hợp giữa xe tải điện VinFast EC Van và nền tảng Xanh SM (thuộc công ty vận tải xanh của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup) có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh "kép", vừa giảm chi phí vận hành nhờ sử dụng năng lượng điện, vừa tận dụng khả năng hoạt động linh hoạt trong nội đô, mở ra hướng đi mới cho phân khúc vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ.