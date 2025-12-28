Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ vận tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng

28-12-2025 - 20:12 PM | Thị trường chứng khoán

Xanh SM tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng xe tải điện mini, với giá cước khởi điểm từ 110.000 đồng

Ứng dụng gọi xe Xanh SM mới đây đã bổ sung thêm một loại hình dịch vụ mới là xe tải điện nội đô, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của nền tảng này sang lĩnh vực vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ. 

Trên giao diện ứng dụng, dịch vụ được hiển thị với tên gọi "Xe tải nhỏ", hướng đến nhu cầu chở đồ gia dụng, nội thất, vật liệu xây dựng nhẹ và hàng hóa có khối lượng vừa phải trong khu vực nội thành. 

Mức giá khởi điểm được niêm yết từ 110.000 đồng/chuyến. Với quãng đường thử nghiệm khoảng 10 km, giá cước hiển thị vào khoảng 200.000 đồng, chưa tính các chương trình ưu đãi hay mã khuyến mại, nếu có.

Theo thông tin từ Xanh SM, dịch vụ vận tải van nội đô sử dụng dòng xe tải điện VinFast EC Van. Đây là mẫu xe tải điện cỡ nhỏ do VinFast phát triển, nhắm đến nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ và các doanh nghiệp thương mại điện tử có nhu cầu vận chuyển hàng hóa chặng ngắn trong đô thị.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ vận tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng- Ảnh 1.

Xe tải điện EC Van

Xe EC Van có kích thước gọn, tải trọng phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông đô thị, cho phép di chuyển linh hoạt trong nhiều khung giờ khác nhau. 

Theo kế hoạch, mẫu xe tải điện EC Van có tải trọng 580 kg sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 12-2025 hoặc đầu tháng 1-2026. Giá bán dự kiến của phiên bản tiêu chuẩn là 285 triệu đồng, trong khi bản nâng cao có giá khoảng 305 triệu đồng.

Người dùng có thể đặt xe trực tiếp trên ứng dụng, theo dõi lộ trình di chuyển, ước tính chi phí và thanh toán điện tử, tương tự các dịch vụ taxi điện của Xanh SM. Việc công khai giá cước ngay từ đầu được đánh giá giúp tăng tính minh bạch, hạn chế phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận – một vấn đề thường gặp trong vận tải hàng hóa nhỏ lẻ hiện nay.

Trên thị trường vận tải hàng hóa nội đô bằng xe van hiện nay, các nền tảng như Lalamove, Ahamove hay Thành Hưng đang chiếm thị phần đáng kể. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, sự kết hợp giữa xe tải điện VinFast EC Van và nền tảng Xanh SM (thuộc công ty vận tải xanh của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup) có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh "kép", vừa giảm chi phí vận hành nhờ sử dụng năng lượng điện, vừa tận dụng khả năng hoạt động linh hoạt trong nội đô, mở ra hướng đi mới cho phân khúc vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ.

Theo Nguyễn Hải

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Góc nhìn chuyên gia: Không loại trừ khả năng VN-Index có thêm nhịp rũ hàng, "săn" cơ hội tại nhóm cổ phiếu đón sóng KQKD quý 4

Góc nhìn chuyên gia: Không loại trừ khả năng VN-Index có thêm nhịp rũ hàng, "săn" cơ hội tại nhóm cổ phiếu đón sóng KQKD quý 4 Nổi bật

Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội

Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội Nổi bật

PNJ sắp chi hơn 340 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

PNJ sắp chi hơn 340 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

10:29 , 28/12/2025
Vietcombank rót thêm 10.000 tỷ vào một công ty chứng khoán

Vietcombank rót thêm 10.000 tỷ vào một công ty chứng khoán

00:05 , 28/12/2025
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 29/12– 2/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 29/12– 2/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%

00:01 , 28/12/2025
Vingroup giải thể một công ty con

Vingroup giải thể một công ty con

15:13 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên